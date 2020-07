Interview «Ich habe eine Freudenträne vergossen»: Das jüngste Mitglied der Familie Kolb aus Affeltrangen brilliert beim «Donnschtig-Jass» Familie Kolb aus Affeltrangen hat an der ersten «Donnschtig-Jass»-Sendung am Ballenberg teilgenommen und das Familienduell gewonnen. Besonders gut jasste das jüngste Familienmitglied, die 5.-Klässlerin Arria Kolb, die als Telefonjasserin teilnahm und zweimal null Differenzpunkte erreichte. Mario Testa 03.07.2020, 17.10 Uhr

Die Siegreiche: Arria Kolb mit dem Siegerpokal vom «Donnschtig-Jass». Bild: PD

Zwei Nuller – Moderator Rainer Maria Salzgeber war ja völlig aus dem Häuschen! Jasst du oft so gut?

Arria Kolb: Das hätte ich mir nie träumen lassen. Beim Jassen zuhause mit der Familie habe ich nie null Differenzpunkte.

Wie oft jasst ihr denn in der Familie?

Jeweils an den Wochenenden und wenn wir in den Ferien sind. Wir machen Differenzler, Schieber und Molotow – am liebsten jasse ich Schieber.

Warst du als Telefonjasserin auch am Ballenberg?

Ja. Ich sass nebenan in einem Keller. Wir fuhren nach der Sendung auch alle zusammen wieder nach Hause. Erst nach Mitternacht sind wir wieder in Affeltrangen angekommen.

Wie hast du deine «Donnschtig-Jass»-Teilnahme erlebt?

Es war ein tolles Erlebnis, das viele Gefühle ausgelöst hat bei mir. Mein Bruder hat gesagt, ich hätte sogar eine Freudenträne vergossen. Aber daran kann ich mich nicht erinnern.

Hast du viele Gratulationen erhalten an deinem letzten Schultag vor den Ferien?

Ja. Es gab aber auch viele Telefonate und vor allem viele Nachrichten. Ich hab 200 Whats-app-Gratulationen erhalten.

Was macht ihr mit den 1000 Franken Siegprämie?

Wir machen wohl ein Fest mit den 20 Fans, die mitgereist sind.

Am 13. August findet das «Donnschtig-Jass»-Finale statt. Seid ihr dabei?

Ich würde gerne auch im Finale jassen und denke schon, dass es reichen könnte. Die Fernsehleute haben gesagt, dass 40 Differenzpunkte sehr gut sind.