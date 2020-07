«Ich glaube, er nahm mich gar nicht ernst»: Bussnangerin fordert nach Unfalltod ihrer Katze mehr Sicherheit in 30er-Zone – Gemeinde winkt ab Belinda Nientiedt beschwert sich bei der Gemeinde Bussnang, dass die 30er-Zone beim Schulhaus immer noch zu gefährlich sei. Erst kürzlich wurde ihre Katze dort totgefahren. Viele Autofahrer seien zu schnell unterwegs, sagt die Bussnangerin. Doch die Gemeinde findet: Mehr machen geht nicht. Sabrina Bächi 04.07.2020, 04.30 Uhr

Belinda Nientiedt sitzt auf einer der Verengungsblöcke beim Schulhaus Bussnang. Bild: Andrea Stalder (Bussnang, 29. Juni 2020)

Es geschah an einem Dienstag im Juni. Direkt vor der Haustür von Belinda Nientiedt lag in der Wiese ihre Katze. Tot. Ein Auge rausgequetscht, der Kiefer gebrochen, das Büsi ist fürchterlich entstellt. «Ich liess die Polizei kommen, um sicherzugehen, dass es meine Katze ist», sagt Nientiedt.

Heute spricht sie sachlich darüber. An jenem Dienstag war sie wütend. Und traurig. Es ist die zweite Katze innerhalb von zwei Jahren, die Nientiedt an ein Auto verliert. Und das, obwohl sie in der 30er-Zone wohnt – direkt beim Schulhaus Bussnang.

«Ich weiss, die Gefahr besteht, wenn man Katzen raus lässt, dass sie überfahren werden. Der Punkt ist, dass ich hier immer wieder Autofahrer beobachte, die viel zu schnell fahren», sagt die 26-Jährige. Sie sei viel zu Hause und dann auch viel draussen und müsse das immer wieder beobachten.

Nachgestellt: So lag das tote Büsi im Gras. Bild: Andrea Stalder

Eine weitere Strassenverengung soll her

Ihr Wunsch: Eine weitere Strassenverengung auf der Höhe ihres Wohnhauses. Beim Schulhaus gibt es bereits eine 30er-Zone Fakt ist: Etwa fünfzig Meter vor dem Schulhausareal befinden sich auf beiden Seiten kleine Verengungen. Auf Höhe Pausenplatz hat es zwei Bodenschwellen. Der gesamte Strassenabschnitt von der einen bis zur anderen Verengung ist eine 30er-Zone.

Nientiedt hält die Strassensituation aber nicht nur für ihre Katzen als gefährlich, sondern auch für die Schulkinder. «Ich frage mich halt, ob denn immer erst etwas passieren muss, bevor etwas geschieht.» Deshalb hat sie an Gemeindepräsident Ruedi Zbinden geschrieben. Ihr E-Mail blieb jedoch unbeantwortet. Auch ein späteres Telefon war für die Bussnangerin nicht befriedigend.

«Ich bin enttäuscht. Ich glaube, er nahm mich gar nicht ernst.»

Als eigene Massnahme, um ihre Katzen künftig besser zu schützen, hat sie aus Holz Büsis ausgesägt, angemalt und mit Reflektoren versehen. Sie sollen die Autofahrer auf die Haustiere, die öfters die Strasse queren, aufmerksam machen. Und wenn die Autofahrer langsamer fahren, sei das auch für die Schulkinder gut, sagt sie.

«Mehr kann die Gemeinde nicht tun»

Gemeindepräsident Ruedi Zbinden erklärt auf Anfrage die Situation aus Sicht der Gemeinde: «Auf der Schulstrasse in Bussnang haben wir glücklicherweise sehr wenig Verkehr.» Man habe zudem vor Jahren für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler die Bodenschwellen und Verengungen gebaut.

«Die Verengungen können nicht noch weiter in die Strasse hinein gestellt werden, weil an dieser Stelle auch landwirtschaftliche Fahrzeuge wie etwa ein Mähdrescher durchfahren müssen.» Zudem: Es sei ja bereits eine 30er-Zone und die Autofahrer müssen sich daran halten. «Mehr können wir nicht machen.» Strassen seien ja da, um sie zu nutzen.

Ruedi Zbinden, Gemeindepräsident Bussnang. Bild: PD

«Es ist eine spezielle Erwartungshaltung, wegen Haustieren die ganze Strasse zu verbarrikadieren.»

Adrian von Grünigen, Präsident der Primarschulgemeinde Bussnang-Rothenhausen sagt, dass es seit Jahren keine Beschwerden von Eltern oder Lehrern gab wegen des Verkehrs beim Schulhaus. Sie seien zufrieden mit der Verkehrssituation.

Anzeige wegen Tierquälerei gegen Unfallverursacher

Belinda Nientiedt muss nun darauf hoffen, dass die Leuchtbüsis helfen, ihre Katzen besser zu schützen. Wegen ihrer kürzlich verstorbenen Katze hat sie Anzeige erstattet. Denn Unfälle mit Tieren unterliegen immer der Meldepflicht. Wer ein Tier liegen lässt, kann wegen Tierquälerei zur Anzeige gebracht werden, das bestätigt die Kantonspolizei Thurgau.

Was bleibt, ist Nientiedts Enttäuschung über die Reaktion Zbindens. Darauf angesprochen sagt er: «Natürlich ist ein Todesfall eines Haustieres für den Besitzer unglücklich, wir erhalten oft E-Mails von Bürgern, die sich melden, wenn Haustiere auf der Strasse sterben.»

Das E-Mail von Belinda Nientiedt sei einer Verwechslung zum Opfer gefallen und deshalb im Papierkorb gelandet. Aber er verspricht:

«Der Gemeinderat wird diesen Fall besprechen und ihr eine Antwort zukommen lassen.»