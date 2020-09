«Ich fühle mich bestätigt»: Die Egnacherin Monika Signer ist schweizweit die beste Fachfrau Gesundheit

Die 18-jährige Monika Signer hat sich an den Schweizer Berufsmeisterschaften die Goldmedaille geholt. Im Interview verrät sie, wie sie gewonnen hat. Alessa Sprinz 14.09.2020, 18.30 Uhr

Monika Signer an den Berufsmeisterschaften in Zürich. PD

Monika Signer, wie fühlen Sie sich als beste Fachfrau Gesundheit der Schweiz?

Monika Signer: Das ist schon ein spezielles Gefühl. Ich glaube, es braucht noch etwas Zeit, bis ich es realisiert habe. Es ist unglaublich. Ich fühle mich bestätigt. Dieser Sieg unterstreicht, was ich in meiner dreijährigen Ausbildung alles gelernt habe, und dass ich gut in meinem Beruf bin.

Wie haben Sie ihren Sieg gefeiert?

Als ich nach dem Wettkampf von Zürich nach Hause gefahren bin, haben meine Eltern so viele Verwandte und Nachbarn aufgetrieben, wie sie konnten. So haben sie mich dann mit grossem Aufruhr am Bahnhof in Empfang genommen. Da wurde ich dann gross gefeiert und alle haben sich für mich und mit mir gefreut.

Warum haben Sie bei den SwissSkills Championships überhaupt mitgemacht?

Ursprünglich habe ich vor einem Jahr an den Thurgauer Meisterschaften teilgenommen und dort gewonnen. Dadurch wurde ich dann dank meiner Leistung für die SwissSkills Championships qualifiziert. Für mich ist dieser Wettbewerb eine gute Möglichkeit, um zu zeigen, was ich kann und um meinen Beruf zu präsentieren.

Qualifiziert Sie Ihr Sieg für einen internationalen Wettkampf?

Nein, nicht direkt. Es gibt zwar die WorldSkills, die Berufsweltmeisterschaften auf internationaler Ebene. Dahinter steckt jedoch eine andere Organisation als die OdASanté, die den Wettbewerb auf Schweizer Ebene organisiert hat. Ich muss zuwarten, ob ich aufgeboten werde.

Monika Signer während dem Wettbewerb.

PD

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf am besten?

Am Besten gefällt mir der Austausch mit den Patienten im Spital Münsterlingen, wo ich arbeite. Vor allem, weil alle Patienten verschieden sind. Der Beruf bietet eine grosse Vielseitigkeit.

Was bedeutet diese Goldmedaille für Sie? Haben Sie bessere Jobaussichten oder bekommen Sie eine Lohnerhöhung?

Eine Lohnerhöhung leider nicht. Bei einer Bewerbung wird diese Leistung aber hoffentlich anerkannt. Ich kann damit beweisen, dass ich gut bin. Ich kann belegen, was ich kann. Es ist eine gute Voraussetzung und spiegelt meinen Ehrgeiz im Beruf wieder.

Was ist Ihr Geheimrezept zum Sieg?

Das ist schwierig zu sagen. Zu meinen Stärken gehört mein grosses Einfühlungsvermögen. Ich kann mich sehr schnell in einen Patienten einfühlen. Meine Organisation beim Arbeiten ist auch sehr gut, ich kann sehr speditiv arbeiten. Das war es, was an den SwissSkills gefordert war. Man musste alle Aufgaben unter einen Hut bringen. Es ging darum, ob man unterschiedliche Aufgaben im Alltag meistern kann.

Sind Sie sehr nervös gewesen?

Es war gar nicht schlimm. Am Donnerstag, bei den Vorausscheidungen, war ich viel nervöser. Danach wusste ich ja, dass ich zu den besten sechs gehöre. Vielleicht war ich deshalb am Samstag entspannter. Ich kannte die Situation und wusste, was auf mich zukommt. Ich hatte nichts mehr zu verlieren.

Welche Aufgaben wurden Ihnen konkret gestellt?

Jeder von den sechs Finalisten hatte die gleiche Situation. Wir hatten zwei Schauspielpatienten. Mit diesen mussten wir dann zum Beispiel ein Instruktionsgespräch oder ein Beratungsgespräch führen. Wir hatten zwei Stunden Zeit und mussten selber koordinieren, wie wir diese nutzten. Wir mussten auch Unvorhergesehenes mit einbeziehen. Die Schauspielpatienten hatten ein festes Drehbuch, dem sie folgten. So brachten sie unsere «Pläne» durcheinander.

Die Egnacherin während einer Aufgabe an den SwissSkills 2020.

PD

Sie machen die Ausbildung im Kantonsspital Münsterlingen. Haben Sie sich dort speziell auf den Wettkampf vorbereitet?

Ich hatte mich bereits vor einem Jahr auf die Thurgauer Meisterschaften vorbereitet. Das war mit einer Teilnehmerin aus dem Kantonsspital Frauenfeld, die auch angetreten ist. Wir hatten gemeinsame Trainings, die von unseren Bildungsverantwortlichen geleitet wurden. Dieses Training ist dann in die Vorbereitung für die SwissSkills eingeflossen.