ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF Heidi Grau-Lanz tritt Ende Mai als Gemeindepräsidentin zurück: «Ich freue mich auf das neue Leben» Mit der Demission der freisinnigen Politikerin endet in Zihlschlacht-Sitterdorf eine Ära, die sich über zwei Jahrzehnte erstreckte. Wehmut verspürt Heidi Grau-Lanz nicht. Vielmehr blickt sie der Zukunft entspannt, zuversichtlich und mit grosser Freude entgegen. Interview: Georg Stelzner 31.05.2021, 04.20 Uhr

Gemeindepräsidentin Heidi Grau-Lanz in der Gemeindeverwaltung an der Bernhauserstrasse in Zihlschlacht. Bild: Reto Martin (Zihlschlacht, 19. Mai 2021)

Wie oft haben Sie in den vergangenen Wochen an den 31. Mai 2021, den letzten Tag Ihrer Amtszeit, gedacht?

Heidi Grau-Lanz: Dieses Datum hat mich je länger je mehr beschäftigt. Zuletzt sogar intensiv, weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich noch einige Sachen abschliessen wollte, was sich zeitlich jedoch gar nicht mehr ausgeht.

Heidi Grau und Politische Gemeinde Zihlschlacht- Sitterdorf – das sind ja gewissermassen Synonyme. Wurden Sie von Amtskollegen und Einwohnern auf Ihre lange Amtszeit angesprochen?

Auf meine Amtszeit weniger, auf meine bevorstehende Demission hingegen schon. Vor allen in den diversen Gremien, in denen ich die ersten Verabschiedungen erlebt habe. Da habe ich so richtig realisiert, dass das Ende meiner politischen Laufbahn naht.

Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie dienstältestes Gemeindeoberhaupt im Oberthurgau wurden? War das Teil Ihrer Lebens- und Karriereplanung?

Nein. Ich nahm mir zunächst eine oder zwei Wiederwahlen vor, erlag dann aber der Faszination, welches dieses Amt bis heute auf mich ausübt.

Was halten Sie davon, für politische Führungsfunktionen eine Amtszeitbeschränkung einzuführen?

Dieser Idee kann ich nichts abgewinnen. So etwas regeln letztendlich doch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit ihrem Votum an der Wahlurne. Andererseits kann man das aber auch selber beeinflussen.

Was hat sich bei den Anforderungen und an den Rahmenbedingungen in den letzten 20 Jahren geändert? Abgesehen vom technologischen Fortschritt: Haben Sie in Ihrer letzten Amtsperiode noch gleich gearbeitet wie in der ersten?

Einen grossen Unterschied kann ich nicht feststellen. Es ist aber ohnehin nicht meine Art, mich gegen Veränderungen, die bereits Tatsachen sind, aufzulehnen. Ich habe versucht, im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen die besten Lösungen für die Gemeinde zu erreichen. Etwas hat sich jedoch geändert: Die Bürger sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten mündiger und kritischer geworden. Diese Herausforderung habe ich aber gerne angenommen.

Welche Leuchttürme stehen an der langen Küste Ihres politischen Wirkens - oder anders gefragt: Welche Ziele, die unter Ihrem Präsidium erreicht wurden, bereiten Ihnen heute besonders grosse Freude?

Es sind nicht wenige. Spontan fallen mir die Bahn-Haltestelle in Sitterdorf, die Sitterbrücke in Leutswil, der Kreisel in Zihlschlacht, das Feuerwehrdepot mit Werkhof, der Campingplatz an der Sitter und der neue Standort der Gemeindeverwaltung ein. Erwähnung verdienen aber auch die Ortsplanungen und die vielen neuen Wohnquartiere.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf? Ist sie schon erwachsen oder steckt sie noch in der Pubertät? Ist der Identifikationsgrad hoch genug?

Die Pubertät haben wir hinter uns. Der Grad der Identifikation mit der Gemeinde ist schon recht hoch, aber noch ausbaufähig. Bis anhin wurden vor allem «harte» Facts wie diverse Bauwerke realisiert, jetzt kommen die «weichen» Bedürfnisse an die Reihe. Ich denke dabei an familienbegleitende Massnahmen wie den Mittagstisch oder an die bessere Integration der ausländischen Bevölkerung.

Wenn Sie selbstkritisch zurückblicken: Hätten Sie aus heutiger Sicht etwas anders machen beziehungsweise entscheiden sollen?

Nein. Ich glaube, dass alle Entscheidungen im Gemeinderat gut überlegt waren und dann auch gut umgesetzt wurden.

Hand aufs Herz: Gab es Momente, in denen Sie auch mal Lust verspürten zurückzutreten?

Auch das nicht. Kritische Situationen waren für mich ein Ansporn, und aus Unannehmlichkeiten schöpfte ich Motivation. Im Laufe der Zeit bekommt man auch einen breiteren Rücken. Ich trete jetzt nicht aus Frust zurück, sondern freue mich auf den neuen Lebensabschnitt.

Sie hatten auch persönliche Kränkungen zu erdulden. Wie haben Sie derartige Erfahrungen verarbeitet?

Ich bin ein absolut positiver Mensch und überhaupt nicht nachtragend. Ich relativiere Konflikte und gestehe eine zweite Chance zu. Am Abend zu Hause lenke ich mich mit Sudoku oder einem Computerspiel ab. Ich habe mir angewöhnt, Beruf und Privatleben strikt zu trennen. Das hat sich bewährt.

Wird es die Politische Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf in 20 Jahren noch geben?

Ja, davon bin ich überzeugt. Wir haben eine überaus wehrhafte Bevölkerung, die zu ihrer Gemeinde steht. Menschen brauchen einen Ort , wo sie verwurzelt sind und sich wohlfühlen. Je grösser eine Gemeinde ist, desto schwieriger ist das zu erreichen. Die rechtlichen und politischen Einflüsse der Zukunft kann ich heute aber nicht einschätzen.

Worauf freuen Sie sich, wenn Sie an den 1. Juni und die Zeit danach denken?

Dass ich meinem Gatten Peter endlich mehr Zeit widmen und auch viel öfter zu Hause sein kann. Wir werden vermehrt Golf spielen und Radtouren machen sowie Kollegen und Freunde treffen. Lauter Dinge, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu kurz gekommen sind.

Sie verspüren keine Wehmut dabei, von der politischen Bühne, auf der Sie so lange eine Hauptrolle gespielt haben, abzutreten?

Nein. Ich stand insgesamt 28 Jahre auf dieser Bühne und werde es geniessen, dass der Tagesablauf nicht mehr von der beruflichen Agenda diktiert wird.

Werden Sie sich völlig ins Privatleben zurückziehen und - einem ungeschriebenen Gesetz gehorchend - die Politik unkommentiert zur Kenntnis nehmen?

Ja, das habe ich vor. Christian Hinterberger, mein Nachfolger, soll das Amt so ausüben können, wie er es für richtig hält. Er braucht keine Zurufe von aussen. Was jedoch bleiben wird, das ist mein Interesse an der Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf. Ich werde aber nicht versuchen, Einfluss auf aktuelle Geschäfte zu nehmen.