Interview «Ich freue mich auf alles, was noch kommt»: Die Thurgauer Apfelkönigin spricht über ihr verlängertes Amtsjahr und wie das Coronavirus ihren Alltag beeinflusst hat Die Thurgauer Apfelkönigin Larissa Häberli darf ein Jahr länger im Amt bleiben. Im Interview erzählt sie, was ihr an ihrer Rolle gefällt und weshalb sie jeden Tag einen Apfel isst. Enrico Kampmann 13.06.2020, 05.30 Uhr

Apfelkönigin Larissa Häberli liebt die Natur, Äpfel und Pferde. Bild: Andrea Stalder (Zezikon, 11. Juni 2020)

Sie konnten Ihre Rolle als Apfelkönigin wegen Corona bisher kaum wahrnehmen. Jetzt wurde Ihre Amtszeit um ein Jahr verlängert. Freuen Sie sich darüber?

Larissa Häberli: Ja, sehr. Von 60 bisher geplanten Auftritten habe ich nur zwölf machen können. Ich bin froh, dass ich diese Gelegenheit, Apfelkönigin zu sein, jetzt trotzdem noch etwas länger geniessen kann.

Gibt es bestimmte Anlässe, auf die Sie sich besonders freuen?

Nicht wirklich. Mit meinen bisherigen Anlässen habe ich einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Die Auftritte haben sehr viel Spass gemacht. Ich freue mich auf alles, was noch kommt.

Was hat sie dazu bewegt, als Apfelkönigin zu kandidieren?

Ich bin von Bekannten darauf angesprochen worden, die meinten, dass das etwas für mich wäre. Dann habe ich mich über die Voraussetzungen informiert. Damals war ich 18, also noch etwas zu jung. Als ich dann 20 wurde, dachte ich mir: warum nicht? Ich könnte es ja mal probieren.

Wie hat sich Ihre neue Rolle als Apfelkönigin bisher auf Ihr Leben ausgewirkt?

Gerade am Anfang hatte ich sehr viele Interviews und wurde daraufhin ein wenig bekannt. Die Leute erkennen mich manchmal auf der Strasse und sprechen mich an. Dadurch bin ich offener und spontaner im Umgang mit Menschen geworden. Und auch sonst gibt es mir die Möglichkeit, viele Sachen zu tun, die ich sonst nie erlebt hätte. Am Anfang hatte ich zum Beispiel viele Fotoshootings. Das fand ich immer sehr spannend.

In Zezikon arbeitet sie als Pferdepflegerin. Bild: Andrea Stalder

Auf der Website heisst es, als Thurgauer Apfelkönigin lernt man interessante Menschen kennen.

Ja, definitiv. Gerade bei den Sponsoren lernt man viele Leute kennen, die man sonst nicht treffen würde. Zum Beispiel die Chefs von Geschäften und Firmen.

Als Apfelkönigin sind Sie «Botschafterin des Thurgauer Obsts und der Region Thurgau Bodensee». Was bedeutet das für Sie?

Es gibt mir die Möglichkeit, diese schöne Region vielen Menschen innerhalb und ausserhalb der Schweiz näherzubringen und zu zeigen. Dabei geht es darum, das Thurgauer Obst anzupreisen, aber natürlich auch den Thurgau als Tourismusregion.

Gibt es einen Lieblingsort für Sie im Thurgau?

Beim Reiten komme ich viel durch die Natur und die Wälder. Das geniesse ich sehr. Mein Lieblingsort ist also draussen, wenn ich sie vom Pferd aus betrachte.

Sie wohnen in Mauren. Könnten Sie es sich vorstellen, woanders zu leben?

Ja. Aber müsste schon auf dem Land sein. Ich könnte mir sogar vorstellen, ausserhalb vom Thurgau zu leben, die Schweiz ist überall schön.

Und Ausserhalb der Schweiz?

Nicht wirklich. Das habe ich mir nie gewünscht.

Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen. Wie war das?

Als Kind war das schon nicht immer Lustig. Wir mussten immer viel auf dem Hof helfen.

Wobei zum Beispiel?

Wir mussten Kühe treiben und im Herbst natürlich obsten: Vor allem Äpfel pflücken und aufheben. Aber es war das Beste, was ich mir als Kind hätte wünschen können. Meine drei jüngeren Geschwister und ich hatten jede Menge Platz zum Spielen – und natürlich auch zum Streiten. Es hat mir sehr gefallen. Ich lebe ja auch immer noch dort.

Wie sieht Ihr Alltag als Pferdepflegerin aus?

Ich mache eigentlich alles, was mit Pferden zu tun hat. Dazu gehört die tägliche Pflege, das Behandeln von Verletzungen, aber auch das Züchten und Handeln. Gelegentlich gebe ich auch Reitstunden.

War das schon immer Ihr Traumberuf?

Larissa Häberli wollte schon immer ein Pferd, nun arbeitet sie täglich mit den Tieren. Bild: Andrea Stalder

In gewisser Hinsicht schon. Als ich noch klein war, hatte der Nachbar Pferde bei uns eingestellt. Dann fing ich an, in die Reitstunden zu gehen und bald wollte ich mein eigenes Pferd. Irgendwann ging dieser Wunsch in Erfüllung, so habe ich gelernt, wie man sie pflegt. Als ich mich für eine Lehre entscheiden musste, ist mir die Idee gekommen, das beruflich zu machen. Ich war zwar in vielen verschiedenen Betrieben schnuppern, aber die Pferdepflege hat mir mit Abstand am besten gefallen.

Wie hat sich Corona auf Ihr Privatleben ausgewirkt?

Eigentlich wenig. Auf dem Reithof in Zezikon bei Affeltrangen wo ich arbeite, fanden keine Reitstunden statt. Sonst hat sich aber kaum etwas verändert. Die Pferde mussten trotzdem gepflegt und ausgeritten werden, ich habe also genauso viel gearbeitet wie zuvor. Meine freien Tage habe ich einfach mehr Zuhause genossen. Das war auch mal schön.

Was hat Sie die während der Coronazeit besonders beschäftigt?

Einerseits natürlich die Betroffenen, andererseits wie das Virus so schnell die gesamte Wirtschaft und die ganze Welt lahmgelegt hat. Es gab aber auch positive Folgen. Ich glaube viele Schweizer haben dadurch gesehen, was sie an ihrem Land haben.

Was machen Sie, um gesund zu bleiben?

Durch meinen Job treibe ich viel Sport. Ich bin immer unterwegs und in Bewegung. Und natürlich Äpfel essen. Denn es stimmt, was das englische Sprichwort sagt: «An apple a day keeps the doctor away.» (Ein Apfel am Tag hält den Arzt fern). Ausserdem mache ich keine ungesunden Sachen wie rauchen oder zu viel Fastfood essen. Ein Glas Wein das schon. Und es darf auch mal ein Obstler sein.

Welche Partei wählen Sie?

Der Schwerpunkt meines Amtsjahres liegt nicht in der Politik, deshalb möchte ich mich hierzu nicht äussern.

Ihre Vorgängerin Melanie Maurer sorgte für Schlagzeilen, weil sie während ihrer Amtszeit der SVP beigetreten und mit Tracht und Schärpe am Frühlingsfest der SVP Amriswil aufgetreten ist. Was meinen Sie dazu?

Ich würde während des Amtsjahres keiner Partei beitreten. Aber das ist ihre Entscheidung.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Konkrete Pläne habe ich noch keine. Unter Umständen eine Weiterbildung im Beruf, oder vielleicht bietet sich dieses Jahr eine neue Job-Gelegenheit.

Überlegen Sie sich, etwas Anderes zu machen?

Ich könnte mir schon vorstellen, etwas Anderes zu machen und als Hobby zu reiten. Als Pferdepflegerin ist es schwer, eine Familie zu haben. Man hat lange Arbeitszeiten und der Job ist anstrengend.