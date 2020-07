«Ich finde es überhaupt nicht gut, dass die ‹Wunderbar› abgerissen werden soll»: Das sagen die Leute zur geplanten Schliessung des beliebten Lokals am Arboner Quai Kaum eine Beizenschliessung bewegt so sehr wie diejenige der «Wunderbar» unmittelbar am Bodensee. Über 5000 Unterschriften sind für den Erhalt eingegangen. Eine Umfrage zeigt, dass sich die Anwohner ein Aus nicht vorstellen können. Alessa Sprinz 10.07.2020, 04.30 Uhr

Die Zukunft der «Wunderbar» ist nach wie vor ungewiss. Reto Martin

Kaum eine Beizenschliessung bewegt die Leute so sehr wie diejenige der «Wunderbar». Die Besitzer von der ZIK Immo AG wollen das beliebte Lokal am Arboner Quai Ende Jahr abbrechen und das betreffende Gelände als Abstellplatz für Baumaschinen wie anderes mehr nutzen. Der Mietvertrag mit Pächterin Simone Siegmann lief Ende März aus, doch sie macht weiter: Nicht zuletzt im Wissen um die breite Unterstützung aus der Bevölkerung. Über 5000 Personen haben mittlerweile eine Petition unterschrieben, die den Erhalt des Hotels und Restaurants am Bodensee fordert.

Eine Versetzung ist angedacht

Aktuell steht ein Ausweisungsbegehren der ZIK gegen Siegmann im Raum, das am Bezirksgericht Weinfelden behandelt wird. Mehrere Vermittlungsversuche der Stadt zwischen den Parteien blieben erfolglos. Doch auch wenn die Besitzer bei Gericht Recht bekommen würden: Mittlerweile spielen weit andere Faktoren mit, nachdem die Geschehnisse Wellen geworfen haben. Ende April trafen sich denn Vertreter verschiedener kantonaler Ämter, des Heimatschutzes, der Eigentümerschaft, der Ortsbildkommission und der Stadt Arbon zu einem Krisengipfel. So will die Denkmalpflege die Schutzwürdigkeit der «Wunderbar» neu prüfen, die sich in einer ehemaligen Saurer-Kantine befindet. Und laut der Stadt besteht des Weiteren «ein öffentliches Interesse an einer attraktiven touristischen Nutzung im Bereich des Hotels Wunderbar». Zuletzt haben die Beteiligten des Krisengipfels sich dafür entschieden, eine mögliche Versetzung als Kompromisslösung prüfen zu lassen.

Marian Keller, 61, Arbon Alessa Sprinz

Ich muss ehrlich sagen: Ich bin ein «Wunderbar»-Fan. Ich gehe mehrmals die Woche dorthin. Der Ort soll erhalten bleiben. Damit die «Wunderbar» so bleibt, wie sie jetzt ist, habe ich auch die Petition unterschrieben. Ich sehe – wie einige andere auch – nicht ein, warum die «Wunderbar» wegkommen sollte. Bis jetzt hat mich keine der Alternativen überzeugt, weil es noch nichts Konkretes gibt.

Natalie Scheidegger, 18, Horn Alessa Sprinz

Ich war nur einmal dort. Es ist auch schon länger her, aber es ist ein schönes Plätzchen. In Arbon gibt es sonst auch nicht so viele Alternativen. Ich fände es sehr schön, wenn die «Wunderbar» bleiben würde, dann gehe ich vielleicht auch wieder dorthin. Soweit ich mitbekommen habe, kann die Pächterin aber nicht wirklich etwas gegen den Abriss tun – zumindest nicht auf rechtlicher Ebene. Es passiert, was passiert.

Giuseppe Mariana, 72, Arbon Alessa Sprinz

Ich habe damals in der Saurer-Fabrik gearbeitet. Wenns nach mir geht, soll die «Wunderbar» bleiben. Es gibt keine Einigung, was mit der Kantine passieren soll. Die einen wollen dies, die anderen jenes. Jeder will Recht haben, wie in der Politik. Wenn es keine Lösung gibt, wird die «Wunderbar» vielleicht wie das Metropol. Es braucht also eine Alternative, mit der beide Seiten einverstanden sind.

Sabina Reifler, 41, Arbon Alessa Sprinz

Ich finde es überhaupt nicht gut, dass die «Wunderbar» abgerissen werden soll. Wenn sie weg ist, gibt es hier in der Region nichts Schlaues mehr. Das ist schade. Die «Wunderbar» ist immer besetzt, vor allem bei diesem warmen Wetter. Das Restaurant ist sehr beliebt, ich gehe selbst gerne und oft dorthin. Wäre die «Wunderbar» nicht mehr da, dann fände ich das sehr schade.