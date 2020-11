Interview «Ich denke gerne out of the box»: Der Arboner Urs Koller ist neuer Chef der Schuhfirma Kybun in Roggwil Der 54-Jährige kam über eine Schnupperlehre an die Spitze des Unternehmens. Er sei wie Besitzer Karl Müller ein Querdenker, mit dem ihm auch sonst viel verbinde, sagt der passionierte Ruderer. Koller würde gerne dem neuen US-Präsidenten einen Luftsohlenschuh made in Switzerland überreichen, damit dieser Tritt im Amt findet. Markus Schoch 05.11.2020, 18.30 Uhr

Urs Koller mit einem Schuh aus der Kybun-Kollektion. Bild: PD

Herr Koller, was für Schuhe tragen Sie?

Urs Koller: Das Modell Kybunpark FC St. Gallen.

Sie haben im Mai nach nur einem Jahr als Leiter des Pflegeheimes Sattelbogen in Bischofszell ohne Begründung auf Ende September gekündigt. War es wegen Kybun?

Ich habe die Menschen im Sattelbogen äusserst geschätzt. Es gab viele Dimensionen, die für mich gestimmt haben. Persönliche Gründe haben dazu geführt, dass ich von mir aus neue berufliche Wege anvisiert habe.

Wie kam der Kontakt mit Karl Müller zustande?

Karl Müller und ich kennen uns seit über 20 Jahren. Wir standen in all dieser Zeit immer in losem Kontakt. Karl Müller kam auf mich zu wegen seiner Nachfolge. Wir haben uns dann mehrere Male getroffen. Es war sogar so, dass ich wie ein 15- oder 16-Jähriger in eine Art Schnupperlehre gegangen bin, um die Firma besser kennenzulernen und Karl Müller umgekehrt die Gelegenheit gab zu erfahren, wie ich am Arbeitsplatz ticke. Es war eine spannende Erfahrung.

Und offenbar eine für beide Seiten gute Erfahrung.

Ja, es war der richtige Weg, auch wenn er etwas unkonventionell war. Gerade unkonventionelle Wege führen oft zum Erfolg.

Karl Müller sagt von sich, er sei ein Querdenker. Sind sie auch einer?

Ja, man muss die Märkte antizipieren und den Mut haben, etwas auszuprobieren. Ich denke gerne out of the box.

Was reizt Sie an der neuen Aufgabe?

Kybun ist nicht nur eine Verkaufsorganisation, sondern die Firma hat sehr viel mit Dienstleistung zu tun. Ich komme aus der Dienstleistungsbranche und freue mich, jetzt auch ein Produkt zu haben, das es mir erlaubt, beide Welten zusammenbringen zu können. Diese Herausforderung reizt mich enorm. Wir sind im übrigen nicht nur physisch mit Verkaufsstellen am Markt, sondern betreiben auch Onlinehandel, der durch Corona und aufgrund der generellen digitalen Entwicklung der Gesellschaft neue Dimensionen erreicht hat. Ich bin ein Fan der Verknüpfung der On- und Offline-Welten.

Wo steht Kybun im Bereich Onlineshopping?

Kybun hat glücklicherweise 2016/2017 rechtzeitig erkannt, dass es eine Grundberatung in den Shops braucht, dass aber virtuelle Vertriebskanäle sehr wichtig sind. Ein markanter Anteil des Verkaufs bei Kybun passiert heute online. Und wir wollen die Angebote selbstverständlich weiter entwickeln.

Karl Müller hat drei Jahre lang nach einem geeigneten Nachfolger gesucht und schliesslich in Ihrer Person gefunden. Warum passen Sie so gut zu Kybun?

Es geht bei den Lösungen und Produkten von Kybun um Bewegung, Gesundheit und Wohlfühlen, was mir wichtig ist. Ich teile auch die Auffassung von Karl Müller, dass nicht Kybun unser Arbeitgeber ist, sondern dass es die Kunden sind. Ich bin auch einer wie er, der vorwärts und nicht rückwärts schaut, ohne zu vergessen aus der Vergangenheit mitzunehmen, was gut war. Dieses und anderes mehr verbindet uns. Ich freue mich, künftig Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein.

Die Abgabe der operativen Verantwortung sei der grösste Schritt in der 48-jährigen Unternehmerkarriere von Karl Müller, heisst es in der Medienmitteilung. Die Erwartungshaltung an Sie dürfte riesig sein. Macht Ihnen das keine Angst?

Angst ist kein Wort in meinem Vokabular. Ich sehe Chancen. Es braucht im Leben einen gewissen Mut. Zudem darf ich die Aufgabe mit einem exzellenten Ensemble bewältigen.

Wo wollen Sie mit Kybun hin?

Es ist noch zu früh, darauf eine abschliessende Antwort zu geben. Ich versuche mir jetzt zunächst ein Bild zu machen, wo die Firma steht und wie sie funktioniert. Wir werden uns aber sicher überlegen müssen, wie wir in weiteren Ländern und Märkten Fuss fassen können. Aktuell hat Kybun gegen 2 Millionen Kunden weltweit.

Karl Müller hat dem Papst Kybun-Schuhe überreicht. Wem würden Sie gerne ein Paar schenken?

Dem neuen amerikanischen Präsidenten. Das nächste WEF findet irgendwann statt, und da ergibt sich sicher eine Möglichkeit. Ziel muss es doch sein, dass dieser Politiker den richtigen Tritt findet.