Der Dozwiler Gemeindepräsident Bruno Germann sitzt seit 40 Jahren im Gemeinderat und ist kein bisschen amtsmüde: «Ich bin wirklich happy»

Bruno Germann

Bruno Germann ist 69 Jahre alt, Vater von fünf Kindern und elffacher Grossvater. Der Maschinenbau-Ingenieur arbeitete über 42 Jahre für die Sia-Abrasives und war zuletzt an der Erweiterung eines Produktionswerkes in Polen beteiligt. Seit 1979 gehört er dem Gemeinderat von Dozwil an, zuerst 20 Jahre als ordentliches Mitglied, danach 20 Jahre als Präsident der Behörde. Germann charakterisiert sich selber als ruhig und überlegt. (mso)