Unrepa: Pascal Eggmann will die Welt verändern

Umweltschutz «Sonst fahren wir gegen die Wand»: Wie ein Dozwiler Unternehmer die Welt mit altem Wissen über Hanf, Flachs und Brennnesseln verändern will Der Inhaber und Geschäftsführer der Firma Unrepa, Pascal Eggmann, ist ein ebenso rastloser wie erfindungsreicher Unternehmer. Seine wiederverwertbaren Atemschutzmasken gehören in Tests regelmässig zu den Besten. Der 34-Jährige denkt aber bereits weiter. Er hat Tausende Ideen im Kopf und einen neuen Freund auf dem Mittelmeer. Markus Schoch 24.06.2021, 18.58 Uhr

Drei Männer, ein Ziel: Robert Wittmer, Peter Gubser und Pascal Eggmann am See in Uttwil mit Seesack und Foodbags der Unrepa. Bild: Arthur Gamsa

Pascal Eggmann will eigentlich keine Kompromisse machen. Tatsächlich muss er sie als Privatmensch Tag für Tag eingehen. Die Sachzwänge lassen ihm zuweilen keine andere Wahl. So trägt er wie alle anderen Kleider aus Baumwolle, deren Anbau und Produktion unter anderem wegen des enorm hohen Wasserverbrauchs problematisch ist. Die Folgen sind besonders gut beim Arealsee in Zentralasien zu sehen, der in den letzten Jahrzehnten fast ausgetrocknet ist, weil die beiden Zuflüsse praktisch versiegt sind. «Auch ich bin ein Opfer», sagt Eggmann, der Maurer lernte und später im Büro arbeitete. Doch eigentlich will er kein Opfer sein. Und so ist er zum Täter geworden, der die Welt besser machen möchte.

Pascal Eggmann, Inhaber und Geschäftsführer der Firma Unrepa. Bild: Arthur Gamsa

«Ich hatte irgendwann keine Lust mehr, einfach zuzusehen.»

Vor vier Jahren wagte der der heute 34-Jährige deshalb den Sprung in die Selbständigkeit. Seither versucht der Dozwiler mit Uttwiler Wurzeln, den Menschen in gewissen Bereichen Alternativen zu herkömmlichen Produkten mit zweifelhafter Ökobilanz zu bieten und sie gleichzeitig für ein verantwortungsvolles Konsumverhalten zu sensibilisieren. Mit seiner Firma Unrepa – die Abkürzung steht für Universal Reusable Packaging – hat sich Eggmann der Aufgabe verschrieben, «die Schätze der Natur zu schützen.» Für ihn heisst das konkret: Wenn möglich auf lokal vorhandene Ressourcen zurückgreifen und lokal produzieren.

«Es muss ein Umdenken stattfinden. Wir müssen nachhaltiger werden. Sonst fahren wir gegen die Wand.»



Er macht es für seine Kinder und die Kinder aller anderen Eltern

Unrepa-Projektleiter Peter Gubser. Bild: Arthur Gamsa

Als Selbständigerwerbender angefangen hat Eggmann 2017 mit wiederverwertbaren Verpackungen. Das Geschäft lief gut, bis Corona kam. «Vier bis fünf Monate ging fast von einem Tag auf den anderen gar nichts mehr», sagt Projektleiter Peter Gubser, der seit Januar 2020 an Bord ist. In dieser Situation kam Eggmann die Idee, wiederverwendbare Atemschutzmasken zu entwickeln, die den Träger möglichst gut vor Viren und Bakterien schützen, ihm dennoch Luft zum Atmen lassen, hautverträglich sind und die in der Herstellung die Umwelt möglichst wenig belasten.

Livipro Maske der Firma Unrepa. Bild: Andrea Stalder

Das Ergebnis überzeugte Testlabors und Kunden gleichermassen: Die Maske mit dem Markennamen Livipro bekam Bestnoten von beiden Seiten. «Sie sind der Renner», sagt Projektleiter Gubser. «Wegen des starken Wachstums mussten wir eine eigene Produktion aus dem Boden stampfen.» Sie befindet sich in Horgen am Zürichsee, wo derzeit acht Personen für die Unrepa arbeiten.

Die alten Kulturpflanzen sind die bessere Baumwolle

Eggmann ist aber immer noch nicht ganz zufrieden mit dem Vorzeige-Produkt, das seine Firma in der Krise gerettet und ihm zu Auftritten im Schweizer Fernsehen verholfen hat. Zum einen möchte er die Maske technisch weiter verbessern, sodass sie als erste ihrer Art in der Schweiz die FFP2-Norm erfüllt.

«Wir stehen kurz vor dem Ziel.»

Zum anderen sieht er bei der Wahl der Materialien Handlungsbedarf. «Im Idealfall ist die Maske aus reinem Leinen gefertigt und mit Mineralfarbstoffen gefärbt.» Beides ist im Moment nicht der Fall.

Leinen beziehungsweise dem Ausgangsmaterial Flachs gehört nach Meinung von Eggmann die Zukunft. So wie Geweben der Fasern von Hanf oder Brennnesseln, die in der Ostschweiz einst weit verbreitet waren und der Region zu grossem Wohlstand verhalfen. Die Hanfpflanze brauche wenig Wasser, wachse fast überall, brauche kaum oder gar keinen Dünger, entgifte die Böden, binde relativ viel Kohlendioxid und bei Ernte und Verarbeitung seien keine schädlichen Chemikalien nötig.

Ähnlich sei es mit Flachs, der selbst in der schweren, lehmigen Erde am Bodensee gut gedeiht. Die Bauern hätten ihn früher im oberen Thurgau dreimal pro Jahr angesät, um die grosse Nachfrage nach Leinen befriedigen zu können, schreibt Stefan Keller in seinem neuen Buch zur Geschichte der Arbeit im Kanton Thurgau.

Bild eines Flachsfeldes: Die Blüten der Pflanzen sind hübsch und bieten Insekten Nahrung. Bild: PD/Swiss Flax

Die Gegend um Konstanz, Ravensburg und St.Gallen war im Mittelalter bis Ende des 18. Jahrhunderts ein Zentrum der europäischen Leinwandproduktion. Der Siegeszug der Baumwolle hat die alten Kulturpflanzen weitgehend zum Verschwinden gebracht.

Mehrweg-Beutel für Lebensmittel

Eggmann bedauert diese Entwicklung und würde sie gerne zumindest ein Stück weit rückgängig machen. Er verwendet bereits Leinen und Hanf für die Herstellung von Taschen, Seesäcken und seit neuestem einer breiten Palette an sogenannten Foodbags, die dazu dienen, Lebensmittel zu transportieren und haltbar zu machen. Der Vorteil dieser Mehrweg-Beutel gegenüber einem Plastiksack gemäss Eggmann: Sie sind antiseptisch, schmutzabweisend und sie nehmen keinen Geruch auf. Leinen kühlt ausserdem. Der Unternehmer sagt:

«Wir haben bis aufs kleinste Detail darauf geachtet, natürliche Materialien zu verwenden.»

Die Rohstoffe habe er leider nicht in der Schweiz gefunden. Er bezieht sie aus diversen Ländern in Europa. Die Gründe sind verschieden: «Flachs wird bei uns nur noch an ganz wenigen Orten auf kleinen Flächen angebaut», sagt Projektleiter Gubser. Er würde sich eine Trendwende wünschen, von der unter anderem die Wildbienen profitieren könnten. Hanf wäre zwar im Inland erhältlich, wo mittlerweile viele Firmen die Pflanze im grossen Stil kultivieren, um den Wirkstoff CBD (Cannabidiol) zu gewinnen. Die dafür verwendeten Sorten würden sich aber nicht für seine Zwecke eignen, sagt Eggmann. So fehle der intensive Duft, der Insekten von den Rüebli, Pilzen oder Bananen in den Foodbags fernhalte.

Food Bags der Unrepa. Bild: PD

Die Eigenschaften von Hanf als natürlichem Schädlingsbekämpfungsmittel könnte auch der Landwirtschaft neue Perspektiven eröffnen, sagt Eggmann. Er denkt dabei an grossflächige Abdeckung aus Hanf über Feldern und Obstanlagen.

«So könnte vielleicht eines Tages der Einsatz von Pestiziden überflüssig werden. Es wäre gigantisch.»

Das ist aber bloss eine von vielen Ideen, die Eggmann wälzt. «Sein Gehirn rattert 24 Stunden während sieben Tagen in der Woche. Es ist unglaublich», sagt Projektleiter Gubser über seinen Chef. Im Moment ist dieser daran, eine Abdeckung für Gletscher zu entwickeln und sich Wissen über Brennnesseln und deren Anbau beziehungsweise Verarbeitung anzueignen.

Er will keine Kompromisse mehr eingehen

Ist er damit fertig, warten in der Schublade nach eigenen Angaben «20 bis 30 weitere Innovationen», die er irgendwann umsetzen will. Manchmal kann es schnell gehen. «Für die Entwicklung der Maske für Schwinger habe nur zwei bis drei Stunden gebraucht», sagt Eggmann. Er hat allerdings nicht bei Null begonnen, sondern den bestehenden Tube für Skifahrer an die neuen Bedürfnisse angepasst.

«Ich suche einfache Lösungen.»

Kompromisse will er dabei keine mehr eingehen. Auch privat versucht Eggmann mehr und mehr, sich nicht mit der zweitbesten Lösung zufrieden zu geben. Er trägt zwar hin und wieder noch Jeans, aber auch Hosen aus Leinen, vor allem seit er weiss, wie man die Falten nach dem Waschen besser rauskriegt. «Man muss sie nass bügeln.»