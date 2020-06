Interview «Ich habe für mich immer den Anspruch, eine Rolle ordentlich auszufüllen»: Alexander Salzmann wird am Donnerstag höchster Kreuzlinger Wenn alles glatt läuft, rückt der Vizepräsident des Gemeinderates auf den Präsidentenstuhl nach. Vor 13 Jahren war Salzmann noch Ausländer. Nun wird es eine unglaubliche Ehre für ihn sein, dem Stadtparlament vorzusitzen. Besonders speziell: Jene, die ihn damals einbürgerten, darf er nun präsidieren. Interview: Martina Eggenberger 10.06.2020, 04.30 Uhr

Bald auf Platz 1 im Kreuzlinger Gemeinderat: Alexander Salzmann am Kursschifffahrtshafen. Bild: Andrea Stalder (9. Juni 2020)

Sie werden am Donnerstag voraussichtlich zum neuen Gemeinderatspräsidenten von Kreuzlingen gewählt. Mitten im Corona-Jahr. Was bedeutet diese Sondersituation für Sie?

Alexander Salzmann: Ich warte geduldig ab, was an der morgigen Sitzung passiert. Es wird eine spezielle Situation wegen Corona. Wir sind im Dreispitz und die gewohnte Wahlfeier entfällt. Wichtig ist, dass wir nun seitens der Politik der Wirtschaft nicht im Wege stehen. Das wohl grösste Konjunkturprogramm, das wir in Kreuzlingen machen könnten, wäre eine möglichst schnelle Umsetzung der Ortsplanung, damit die geplanten privaten Investitionen deblockiert werden und unsere Handwerks- und Baubetriebe Aufträge haben. Das müsste nun oberste Priorität in der Verwaltung haben.

Eine der Hauptaufgaben des Gemeinderatspräsidenten ist das Repräsentieren. Haben Sie das Gefühl, Sie werden diesbezüglich überhaupt etwas zu tun haben?

Ja, ich hoffe doch sehr, dass sich im Herbst die Situation normalisiert hat und wir wieder die gewohnten Feste haben werden, die zur Identität unserer Stadt gehören.

Sie sind ein Leader-Typ. Ich nehme an, der Gedanke an die Leitung der Sitzungen bereitet Ihnen mehr Freude als Bauchweh, oder?

Ich habe keinesfalls Bauchweh, ich freue mich auf dieses 75. Jahr des Kreuzlinger Gemeinderates. Auch wenn es an der ersten Sitzung wohl bereits zur Feuertaufe kommen wird, da wir die Volksinitiative zur Freihaltung der Festwiese behandeln werden. Diesbezüglich sind auf allen Seiten viele Emotionen vorhanden und der Sachstand ändert ständig. Das könnte ein turbulentes Traktandum werden. Mit Ruhe, Gelassenheit und Konzentration wird das aber gut gehen.

Sie sind aber auch einer, der gerne seine persönliche Meinung äussert und vieles kritisch hinterfragt. Können Sie sich überhaupt zurück halten?

Gemäss Gemeindeordnung hat der Gemeinderat die Aufsicht über den Stadtrat und die Stadtverwaltung. Ich habe für mich immer den Anspruch, eine Rolle ordentlich auszufüllen. Das ist halt nicht immer nur angenehm – auch für mich nicht. Die Rolle des Präsidenten des Gemeinderats ist eine völlig andere und wir können dann in einem Jahr darüber sinnieren, ob ich diese erwartungsgemäss erfüllen konnte. Ich habe mir bereits in den letzten zwölf Monaten als Vizepräsident Zurückhaltung auferlegt.

Alexander Salzmann, neuer Gemeinderatspräsident in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder (9. Juni 2020)

Sie geben öfters Kommentare auf Facebook zum politischen Geschehen ab. Setzen Sie das nun aus?

Der mündige Wähler hat einen Anspruch darauf, zu wissen, wie sein Repräsentant im Gemeinderat tickt. Schliesslich muss er ja entscheiden können, wen er auch in Zukunft in diesem Gremium haben möchte. Ausserdem entwickeln sich daraus oft gute Gespräche, die bei mir zu neuen Sichtweisen führen. Meine Facebookeinträge waren natürlich immer politisch gefärbt. Ich hatte bisher aber keine Kritik erhalten, dass ich da übertrieben hätte. Ich werde die politischen Geschäfte weiter ankündigen. Mit Kommentaren werde ich mich allerdings zurück halten.

Was bedeutet es für Sie persönlich, dass Sie nun ein Jahr lang der offiziell höchste Kreuzlinger sein dürfen?

Vor 13 Jahren war ich noch ein Ausländer. Und nun: Es wäre eine unglaubliche Ehre für mich. Ich darf sogar meine beiden damaligen Hausbesuchler von der Einbürgerungskommission präsidieren, Thomas Leuch und Dino Lioi.

Vor drei Jahren haben Sie als Stadtpräsident kandidiert. Schmerzt die Niederlage noch?

Jeder Mensch erleidet in seinem Leben auch Niederlagen. Ich kann in den Spiegel schauen und habe mir nichts vorzuwerfen. Aufstehen, abschütteln, weitermachen. Nein, die Wahlniederlage belastet mich überhaupt nicht mehr.

Angenommen, Sie wären damals gewählt worden: Würde Kreuzlingen heute an einem anderen Ort stehen?

Ich glaube nicht, dass eine solche kontrafaktische Frage zu etwas Sinnvollem führen könnte. In einer Demokratie verdient der Bürger die Regierung und das Parlament, die er gewählt hat – mit allen Facetten.

Viele werfen den Bettel hin, wenn ihnen der Wahlerfolg verwehrt bleibt. Sie scheinen nach wie vor motiviert. Was fasziniert Sie so an der Lokalpolitik?

Warum sollte ich den Bettel hinschmeissen? Wer in die Politik geht, weiss, dass dort mit harten Bandagen gerungen wird – auch lokal. Es ist abwechslungsreich und weit weniger ideologisiert als die Politik auf den höheren Ebenen. Und, eigentlich das Wichtigste: Es gibt sehr viel zu tun.

Wenn Sie nicht in Kreuzlingen leben würden, wo dann?

Ich bleibe hier. Kreuzlingen, genauer Egelshofen, ist meine Heimat.