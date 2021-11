Riedt b. Erlen: Lara Friedli und Hund Balu sind Schweizer Meister

Hundesport Gold und Bronze für die SKG Bischofszell: Balu ist eine Wasserratte – und frischgekürter Schweizer Meister Lara Friedli und ihr Hund Balu aus Riedt bei Erlen holten sich an den Rule-Schweizer-Meisterschaften den Titel. Hannelore Bruderer 03.11.2021, 05.10 Uhr

Lara Friedli mit ihrem Hund Balu. Die beiden holten an den Schweizer Meisterschaften im Bündnerland Gold. Bild: Manuel Nagel (Riedt b. Erlen, 2. November 2021)

Lara Friedli wirkt immer noch erstaunt, denn mit dem Sieg an den Rule-Schweizer-Meisterschaften hatte sie nicht gerechnet. «In der Kategorie Rule 2 hatte ich bisher noch nie einen Wettkampf gewonnen. Die Konkurrenz war immer ein bisschen besser als wir», sagt sie. Aber am 3. Oktober lief es für Lara Friedli und Balu hervorragend. «Die Vorbereitung vor dem Wettkampf darf nicht zu kurz und nicht zu lang sein, die Konzentration muss punktgenau abrufbereit sein», sagt Friedli. Das hätten sie an den Schweizer Meisterschaften ideal getroffen. «Aus dem Training weiss ich, dass Balu gut ‹bei Fuss gehen› kann, an den vergangenen Wettkämpfen war er bei diesem Teil der Prüfung jedoch immer zu wenig konstant.»

Was ist Rule? Rule ist eine Hundesportart für Jugendliche von 9 bis 20 Jahren. Sie beinhaltet Unterordnung, Agility und Juniorhandling und umfasst die Kategorien Rule Beginners sowie Rule 1 und 2. Jährlich findet eine Schweizer Meisterschaft statt. Für die sich 36 Jugendliche mit ihren Hunden qualifizieren können. (hab)

In Rothenbrunnen klappte es gut, erzählt Friedli. Weil es bei den anderen Prüfungsteilen nur wenige Patzer gab, dachte sie schon, es könnte aufs Podest reichen, «nicht aber, dass wir ganz vorne liegen würden». Besonders gefreut hat sich die 19-Jährige über die vielen Gratulationen, die sie von Teilnehmern, Trainern und Punkterichtern erhielt. Das sei eine Bestätigung, dass sie den Titel fair verdient ­habe, sagt Lara Friedli.

Souverän meistert Balu auch diese Aufgabe an den Schweizer Meisterschaften, beobachtet und begleitet von Lara Friedli. Bild: PD (Rothenbrunnen, 3.Oktober 2021)

Die Rasse wurde für die Entenjagd gezüchtet

Der heute fünfjährige Balu kam als Welpe zur Familie Friedli nach Riedt, die vor ihm noch nie einen Hund hatte. Balu gehört der Rasse Nova Scotia Duck Tolling Retriever an – kurz «Toller» genannt. Diese Rasse wurde für die Entenjagd gezüchtet. Toller apportieren das Wasserwild nicht nur, sondern locken es entlang des Ufers mit ihren flinken Bewegungen an, die ihren buschigen Schwanz fliegen lassen. Enten würden sie zwar keine jagen, aber man merke schon, dass Wasser Balus Element sei, sagt Friedli.

«Er liebt es. Kommt er in die Nähe eines Gewässers, wird er richtig hibbelig.»

Da Lara Friedli mit dem jungen Hund mehr machen wollte als einfach nur spazieren gehen, wandte sie sich an Gerda Messmer. Sie wohnt ebenfalls in Riedt und ist bei der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG) Bischofszell als Trainerin aktiv. «Auf ihr Anraten besuchte ich einen Schnupperkurs. Ich merkte, dass Balu Freude an den Aufgaben hat und gut lernt. Unser sportlicher Ehrgeiz war geweckt, so sind wir vor vier Jahren in den Hundesport eingestiegen.»

Sie schätzt das Vereinsleben bei den «Hündelern»

Am Anfang verbrachten Lara Friedli und Balu viel Zeit beim Training. Dass es dabei viele Belohnungen in Form von Streicheleinheiten, Futter und Spielzeug gibt, motivierte Balu sicher zusätzlich, die ihm gestellten Aufgaben gut zu absolvieren. Lara Friedli sagt:

Lara Friedli und ihr Hund Balu. Bild: Manuel Nagel (Riedt b. Erlen, 2.November 2021)

«Dass man mit seinem Hund im Dialog sein kann, so wie wir das jetzt sind, hätte ich zu Beginn nie gedacht.»

Jetzt, da ihr Hund alles beherrscht, trainiert das Paar nicht mehr so oft wie in den Anfangszeiten. Auf das wöchentliche Training im Verein verzichtet Friedli, die als Medizinische Praxisassistentin arbeitet, aber nicht. «Im Verein lerne ich Leute mit den gleichen Interessen kennen und wir arbeiten gemeinsam auf ein Ziel hin. Dabei können wir gegenseitig von unserem Wissen und von unseren Erfahrungen profitieren.» Friedli sagt deshalb:

«Ich bin gerne unter ‹Hündelern›.»

Lara Friedli hat sich gefreut, dass neben ihr noch ein weiteres Mitglied der SKG Bischofszell auf dem Podest stand. Ladina Bertagnioli ist mit ihrer Hündin Cara hinter Nona Lampart vom Club Agility Viamala mit Bajun Dritte geworden. Obwohl sich Lara Friedli vom Alter her im nächsten Jahr nochmals für die Rule-Schweizer-Meisterschaften qualifizieren könnte, überlässt sie dieses Feld nun ihrer jüngeren Schwester. Bereits jetzt hat sie sich parallel zu Rule dem Begleithundetraining gewidmet, dem sie nun ihre Aufmerksamkeit schenken will.