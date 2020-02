Hundehalter müssen sich melden Die Stadt Romanshorn erinnert an die Pflichten, die mit der Anschaffung einhergehen. 05.02.2020, 16.58 Uhr

Hundehalter sind verpflichtet, Hunde, die älter als fünf Monate sind, innert zehn Tagen bei der Stadtverwaltung Romanshorn anzumelden. Nadia Schärli

Die Stadt Romanshorn erinnert Hundehalterinnen und Hundehalter daran, dass sie verpflichtet sind, Hunde, die älter als fünf Monate sind, innert zehn Tagen bei der Stadtverwaltung Romanshorn anzumelden. Innert der gleichen Frist müssen Namens- und Adressänderungen von Hundehaltern, die Abgabe von Tieren an eine neue Hundehalterin oder einen neuen Hundehalter sowie der Tod eines Hundes gemeldet werden.

Die Meldungen können am Schalter des Einwohneramtes Romanshorn vorgenommen werden. Dieses übernimmt die entsprechende Mutation in der Tierdatenbank Amicus, sofern dies die Halter nicht selber erledigen. Die Erstregistrierung eines Hundes in Amicus muss spätestens drei Monate nach der Geburt erfolgen.

Unveränderte Hundesteuer

Die vom Stadtrat festgelegte Hundesteuer für das Jahr 2020 beträgt unverändert 100 Franken für den ersten und 162.50 Franken für jeden weiteren Hund (Ziff. 80 des Gebührentarifes der Stadt Romanshorn vom 1. Januar 2018). Die Rechnungen für die Hundesteuer werden im März versandt und sind von den Hundehaltern bis Ende April zu bezahlen.

Wer einen Hund hält, ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens drei Millionen Franken abzuschliessen. Der Nachweis der Haftpflichtversicherung muss für alle Hunde erbracht werden können (Paragraf 1a kantonales Hundegesetz).

Wer einen Hund mit einem Erwachsenengewicht von mindestens 15 Kilogramm besitzt, hat zudem innerhalb eines Jahres nach Anschaffung des Hundes einen Nachweis über den Besuch einer anerkannten praktischen Hundeerziehung gemäss Paragraf 7a der Verordnung über die Hundehaltung beizubringen.

Angemessene Überwachung

Hundehalter haben unter anderem für eine angemessene Überwachung des Hundes zu sorgen, insbesondere hat der Hundehalter gemäss Paragraf 2 Abs. 2 Ziffer 3 des kantonalen Hundegesetzes dafür zu sorgen, dass Trottoirs und Fusswege, Park-, Schul-, Spiel- oder Sportanlagen sowie Gärten, Futterwiesen und Gemüsefelder nicht verunreinigt werden und der Hundekot korrekt beseitigt wird. In Park-, Schul-, Sport- oder Spielanlagen, an verkehrsreichen Strassen sowie an weiteren Orten mit signalisiertem Anleingebot sind Hunde zwingend an der Leine zu führen.

Übertretungen der Vorschriften über die Hundehaltung werden durch die Stadtverwaltung mit Ordnungsbussen gemäss Paragraf 13 Abs. 1 Ziffer 1 bis 6 der kantonalen Hundeverordnung bestraft.