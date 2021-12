HSC Kreuzlingen nach Sieg alleiniger Tabellenzweiter

Handball HSC Kreuzlingen verteidigt Platz zwei Die NLB-Handballer gewinnen gegen Biel nach anfänglichen Schwierigkeiten deutlich mit 38:28. Für den HSC Kreuzlingen ist es der vierte Sieg in Folge. Markus Rutishauser 12.12.2021, 16.43 Uhr

Trainer Werner Bösch hat in der Pause die richtigen Worte gefunden. Felix Walker

Zufriedene Gesichter bei den Kreuzlinger Verantwortlichen nach der Schlusssirene des letzten NLB-Heimspiels 2021. «Die Mannschaft hat die Sache in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht», meinte etwa der sportliche Leiter Heiko Grimm. Es brauchte in der Pause die eine oder andere Feinjustierung durch Cheftrainer Werner Bösch, insbesondere im Abwehrverbund.

Defensive überzeugt in der ersten Halbzeit nicht

Mit 18 Gegentreffern gegen einen Abstiegskandidaten holte sich die Kreuzlinger Defensive in den ersten 30 Minuten definitiv keine Glanznoten ab. Insgesamt bewegte sich der HSCK mit leistungsmässigen Wellenbewegungen durch diese erste Halbzeit: 5:5 nach sechs Spielminuten, 12:7 nach einer Viertelstunde, dann nur noch 15:13 in der 22. Minute nach vier Gegentreffern in Serie. Und schliesslich machte Biel vor der Pause auch noch einen Drei-Tore-Rückstand wett.

Offensichtlich fand Trainer Bösch in der Kabine dann die richtigen Worte. Seine Mannschaft jedenfalls war in der zweiten Halbzeit nicht wiederzuerkennen. Insbesondere wurde sie nun ihrer Reputation als beste Abwehr der Liga gerecht. Die Bieler liefen sich immer wieder fest in der engmaschigen und physisch präsenten Abwehr der Gastgeber. In den ersten 13 Minuten nach Wiederanpfiff gelangen den Gästen nur noch drei Treffer. Die offensive Bieler Auszeit nutzten die Thurgauer, um sich einen 25:20-Vorteil herauszuspielen. Vor allem Drenit Tahirukaj brachte Biel nie unter Kontrolle. Weil sich Paul Kaletsch erneut als sehr souveräner Penaltyschütze etablierte, bog der HSCK mit eine 30:22-Führung auf die Zielgerade ein.

Kreuzlingen distanziert Baden in der Tabelle

In der Schlussviertelstunde brachten die Kreuzlinger die beiden Punkte jedenfalls problemlos über die Distanz. Weil das zuvor punktgleiche Baden in Winterthur überraschend verlor, liegt der Kreuzlingen neu allein auf Platz zwei, immer noch vier Punkte hinter dem ebenfalls siegreichen Tabellenführer Wädenswil/Horgen.

HSC Kreuzlingen – HS Biel 38:28 (18:18)

Egelsee – 220 Zuschauer – Sr. Fallegger/Leu.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Kreuzlingen, 5-mal 2 Minuten gegen Biel.

Kreuzlingen: Berisha (1.-24. plus 1 Penalty/6 Paraden), Färber (24.-60./9 Paraden); O. Wipf (1), Lutz (2), Dedaj (3), R. Wipf, Briegmann, Bär (2), Heim (2), Kaletsch (8/6), Portmann (1), Kun (3), Ramosaj (4), Blättler, Tahirukaj (12).

Biel: Spuler (1.-51./10 Paraden), Evard (51.-60./2 Paraden); Béguelin (5), Mächler, Linder (1), Trummer (6/1), Melcher (4), Rüeger (5), Steffen, Ottiger, Schläfli (5), Piatek (2).

Penaltystatistik: Kreuzlingen 6 von 6, Biel 1 von 2 (36./21:19 Trummer scheitert an Berisha).

Bemerkungen: Kreuzlingen ohne Kappenthuler, Nahaj, Schneider und Zeller (alle verletzt), erstmals mit Adrian Blättler. – Rausch-AG-Best-Player-Wahl: Drenit Tahirukaj (K) und Lukas Trummer (B).