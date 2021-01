Horn Verkauft: Ein grosser Teil des Raduner-Areals soll für 55 Millionen Franken den Besitzer wechseln Neuer Eigentümer der sanierten Parzellen der Firma Eberhard wird voraussichtlich die «Mettler2Invest» in St.Gallen. Anfang Februar soll es offiziell sein. Markus Schoch/Annina Flaig 07.01.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Riesige Industriebrache direkt am See: Das ehemalige Betriebsgelände der Firma Raduner in Horn. Bild: Manuel Nagel (6. Januar 2020)

Der Verkauf ist beschlossene Sache, jedenfalls wenn man den Gerüchten in Horn glauben will. Die Beteiligten geben sich jedoch bedeckt. Peter Mettler, der Geschäftsführer der Mettler2Invest mit Sitz in St. Gallen, will die Handänderung nicht bestätigen. Und auch Heinrich Eberhard als Eigentümer der beiden Parzellen legt die Karten nicht auf den Tisch. Das Areal sei noch nicht veräussert worden, sagt er auf Anfrage. Es gebe allerdings einen beurkundeten Vertrag, der angeblich auf Anfang des nächsten Monats in Kraft treten soll. Mit wem er ihn abgeschlossen hat, sagt der Unternehmer aus Kloten nicht.

Der kolportierte Preis von 55 Millionen Franken scheint realistisch zu sein, sagen Experten. Der Quadratmeter würde demnach rund 1'700 Franken kosten. Das ist viel Geld, aber Horn ist ein teures Pflaster. 1'000 Franken für den Quadratmeter haben andere an weit schlechterer Lage im Dorf schon bezahlt.

Ein Filetstück: Es gibt nicht mehr viele solcher Parzellen am See

Das ehemalige Betriebsgelände der Firma Raduner ist eine Bauparzelle, die am Bodensee fast einmalig sein dürfte. Sie ist mit über 32'000 Quadratmetern riesig und liegt direkt am See. Zwischen dem Ufer und dem Areal liegt nur ein Fuss- und Veloweg. Die auf Altlasten-Sanierung spezialisierte Firma Eberhard hat die giftige Hinterlassenschaft des ehemaligen Textilunternehmens – vor allem chlorierte Kohlenwasserstoffe – in den Jahren 2015 bis 2017 auf eigene Kosten aus dem Boden geholt und dabei weit mehr gemacht, als der Gesetzgeber vorschreibt. Heinrich Eberhard hat dabei auf öffentliche Gelder in Millionenhöhe verzichtet.

Zwischen 2015 und 2017 holte die Firma Eberhard die Altlasten aus dem Boden. Bild: Benjamin Manser (8. März 2017)

Auch die juristischen Altlasten sind beseitigt. Die Entwicklung des Geländes war jahrelang durch Streitigkeiten blockiert, unter anderem zwischen der Eberhard Bau AG und der Reto Peterhans AG, der Eigentümerin der Nachbarparzelle. Mitte August des letzten Jahres konnten die Beteiligten die Differenzen unter Vermittlung des Kantons beilegen.

Erlaubt ist der Bau von Wohnungen und Gewerbeflächen

Die «Mettler2Invest» hat jetzt allerdings nicht freie Bahn. Es gibt als Teil des Richtplans einen sogenannten Masterplan für das gesamte Gebiet Horn West, den der Gemeinderat vor zehn Jahren verabschiedet hat und zu dem auch die vor dem Verkauf stehende Parzelle gehört, die vor fünf Jahren wegen eines Grossbrandes traurige Berühmtheit erlangt hat. Sie liegt in der Wohn- und Gewerbezone, erlaubt sind drei Vollgeschosse. Es besteht Gestaltungsplanpflicht.

So sah es vor fünf Jahren aus: Blick aus der Luft auf das niedergebrannte Raduner-Areal in Horn. Bild: Reto Martin (7. August 2015)

Die «Mettler2Invest» baut in der ganzen Schweiz und entwickelte unter anderem die Pläne für die Luxusresidenz in Uttwil auf dem ehemaligen Reedereigelände. Ein aktuelles Projekt ist der Neubau der Firma L. Kellenberger & Co. AG in Goldach. Die Firma ist Premiumsponsor des FC St.Gallen.