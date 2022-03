Raduner-Areal: Vorbereitungen für Altlastensanierung beginnen

Horn Raduner-Areal: Vorbereitungen für Sanierung beginnen - zuerst geht's ans westliche Gelände Die Gemeinde Horn hat die Baubewilligung für die Vorarbeiten der Altlastensanierung des westlichen Teils des Raduner-Areals erteilt. Nun beginnen die Vorarbeiten für die thermische Sanierung, die im kommenden Winter durchgeführt wird. 11.03.2022, 04.10 Uhr

Das Raduner-Areal in Horn direkt am See. Ralph Ribi

Die Gemeinde Horn hat die Baubewilligung für die Vorarbeiten der Altlastensanierung des westlichen Teils des Raduner-Areals erteilt. Nun beginnen die Vorarbeiten für die thermische Sanierung, die im kommenden Winter durchgeführt wird. Dies teilt das kantonale Amt für Umwelt mit.

Bereits im Vorfeld eine freiwillige Sanierung

Auf dem Raduner-Areal in Horn befand sich von 1888 bis 1989 die Textilfabrik Raduner & Co AG. Ab den 1950 Jahren gelangten vor allem chlorierte Kohlenwasserstoffe in den Untergrund. Nach der Stilllegung der Textilfabrik wurde der westliche Teil des Areals an die Reto Peterhans AG und der Rest an die Eberhard Bau AG verkauft. Letztere führte im Zeitraum 2015 bis 2017 freiwillig und auf eigene Kosten eine umfassende Altlastensanierung durch, die weit über das gesetzlich geforderte Mass hinausging. Dieses Areal verkaufte die Eberhard Bau AG an Mettler2Invest, die aktuell einen Gestaltungsplan ausarbeitet. Der westliche Teil der Altlast, der sich überwiegend im Eigentum der Reto Peterhans AG und zu einem kleinen Teil im Eigentum der Gemeinde Horn befindet, wird nun saniert.

Das Problem: chlorierte Kohlenwasserstoffe

Bereits 2006 hat das Amt für Umwelt den Sanierungsbedarf festgestellt. Im Untergrund befinden sich chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW). Diese Stoffe haben sich in Tiefen von bis zu 15 Metern angesammelt. Da sich auf dem Grundstück Gebäude befinden, die erhalten werden sollen, wird eine thermische in-situ Sanierung durchgeführt. Dabei wird der Untergrund mit Heizelementen auf über Hundert Grad aufgeheizt. Bei dieser Temperatur verdampfen die CKW. Die entstehenden Gase werden abgesaugt und mit einer Behandlungsanlage mit Aktivkohle gereinigt. Die Heizphase muss – wegen des tieferen Wasserstands des angrenzenden Bodensees – im Winterhalbjahr durchgeführt werden.

Zahlreiche Bohrungen sind nötig

In den nächsten Monaten werden die Vorarbeiten für die eigentliche Sanierung erfolgen. Um die Heizelemente zu installieren, sind zahlreiche Bohrungen nötig. Unter den genutzten Gebäuden werden die Bohrungen schräg angesetzt. Damit die Gebäude dadurch nicht beschädigt werden, müssen sie vorgängig stabilisiert werden. Drei Gebäude werden jedoch vorgängig abgebrochen. Deren Mieter sind bereits ausgezogen. Auch die Verlegung eines für die Sanierung notwendigen Mittelspannungskabels sowie die Elektroinstallationen für die Heizelemente erfolgen in dieser Vorbereitungsphase.

Die Kosten für die ganze Sanierung werden auf zirka 13 Millionen Franken geschätzt. In diesem Zusammenhang sind nach wie vor zivilrechtliche Verfahren zwischen dem Kanton und Drittpersonen hängig. (red)