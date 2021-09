Seit 150 Jahren sägen Bommelis in der Mannenmühle

Die Firma Bommeli wurde 1871 von Johannes Bommeli gegründet. Damals war der Betrieb gleichzeitig auch eine Mühle und ein Bauernhof. Das Wasser für den Betrieb der Mühle und der Sägerei wurde in einem Weiher oberhalb der Sägerei gesammelt und von dort über das Wasserrad in den Kemmenbach geleitet. Mit Bernard und Harald Bommeli leitet heute bereits die fünfte Generation den Familienbetrieb in der Mannenmühle in der Gemeinde Kemmental. Seit dem Jahr 2001 wird der Betrieb als Aktiengesellschaft geführt. Die Firma zählt sechs Mitarbeitende. (mte)