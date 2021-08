Naturbursche vom Holzhof - die Käserei macht CO2-neutralen Käse

Holzhof Dieser Käse ist ein zertifizierter Naturbursche Der Käse «Naturbursche» der Familie Wartmann von der Käserei Holzhof wurde am Dienstag mit dem Zertifikat «CO 2 Neutral by Swiss Climate» ausgezeichnet. Monika Wick 25.08.2021, 16.40 Uhr

Richard Wartmann reicht den Gästen den Käse «Naturbursche» zum Probieren. Bild: Tobias Garcia

«Vielfalt, Innovation und Fortschritt waren hier schon immer Begleiter. Immer wieder bin ich von diesem Betrieb beeindruckt und bin stolz, dass er in meiner Wohngemeinde liegt», sagt Urs Schneider, stellvertretender Direktor des Schweizer Bauernverbandes. Seine lobenden Worte richtet er an Familie Wartmann, die den Käserei- und Landwirtschaftsbetrieb Holzhof in Amlikon-Bissegg führt.