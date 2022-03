Musiktreff Bischofszell in Hohentannen

Hohentannen Lüpfige Melodien und ganz viel gute Laune Auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist, so kam doch das Konzert, das der Musiktreff Bischofszell am Sonntag in Hohentannen gab, einem Aufbruch in eine bessere Zukunft gleich. Christof Lampart 21.03.2022, 16.20 Uhr

Der zweite Teil des sehr gut besuchten Konzertes wurde vom Musiktreff Bischofszell unter der Mitwirkung des Akkordeonorchesters Aadorf/Elgg bestritten. Bild: Christof Lampart

Nach gut zwei Jahren Pause war es endlich wieder so weit: Der Musiktreff Bischofszell lud unter der Mitwirkung des Akkordeonorchesters Aadorf/Elgg wieder zu einer geselligen Unterhaltung ein. Dabei fand diese zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für einmal nicht an einem Abend und des Weiteren auch nicht in Bischofszell, sondern in der Hirschenschür in Hohentannen statt. Es war also durchaus ein gewisses Veranstaltungsrisiko gegeben. Doch es war schon bald einmal klar, dass sich dieser Wagemut auszahlen würde. Denn schon früh waren alle Parkplätze rund um das Veranstaltungslokal belegt und dasselbe bis auf den letzten Platz gefüllt. Veranstalterherz, was willst du mehr?

Abwechslungsreiche Darbietungen

Und die Freunde lüpfiger Unterhaltungsmusik mussten ihr Kommen ganz sicher nicht bereuen. Denn die Organisatoren hatten ein ebenso lüpfiges wie auch abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das für jeden Musikgeschmack etwas bereithielt. Halt ebenso, wie es der im Jahr 1975 gegründete Musiktreff Bischofszell seit seinen ersten Tagen hält: Die fidele Akkordeonformation spielt nicht nur regelmässig – wie am Sonntag geschehen – zum «Konzert für die ganze Familie» auf, sondern auch in Altersheimen, an Stubeten, Hochzeiten und Geburtstagen.

Und da diese Anlässe ziemlich verschieden sind, braucht es auch ein grosses und stilistisch breit gefächertes Repertoire. Während im ersten Teil alle, die etwas vortragen wollten, auf der Bühne auftreten konnten, stand im zweiten Teil ein fixes Konzertprogramm an. Und tatsächlich trug das unter der musikalischen Leitung von Helen Bösch stehende Akkordeonorchester nach der Pause ein musikalisch facettenreiches Programm vor, das von traditionellem Liedgut («Bella Ciao»), über Musical («The Phantom of the Opera») und Pop («Flying») bis hin zu Opernmelodien reichte, wurde doch unter dem Titel «A Song of Freedom» eine Adaption des Gefangenenchores aus Giuseppe Verdis Oper «Nabucco» zum Besten gegeben. Dass dem Publikum der Vortrag ausnehmend gut gefielt, zeigte sich immer wieder am regen Applaus, der nach den Stücken jeweils gespendet wurde.