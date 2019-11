Hohentannen kann den Steuerfuss senken Im laufenden Jahr hat die Gemeinde Hohentannen einen Verlust von 94700 Franken budgetiert. Dank höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern rechnet die Behörde nun aber mit einem Gewinn. Hannelore Bruderer

In der Hirschschür findet am Montag, 25. November, die Gemeindeversammlung von Hohentannen statt. (Bild: Donato Caspari)

Dies und die positiven finanziellen Zukunftsaussichten haben den Gemeinderat veranlasst, den Stimmbürgern eine Steuerfusssenkung von 60 auf 55 Prozent vorzulegen. Der Gemeinderat geht davon aus, dass dieser Steuerfuss in den nächsten drei Jahren gehalten werden kann.

Das Budget 2020, basierend auf dem neuen Steuerfuss, weist bei einem Aufwand von 2369205 Franken und einem Ertrag von 2341535 Franken einen Verlust von 27670 Franken aus. Im nächsten Jahr sind Investitionen im Betrag von 293000 Franken vorgesehen, der Grossteil davon fliesst in Strassensanierungsprojekte.

Resultat der Abstimmung

erst nach dem 11. Dezember bekannt

Nach aktuellem Stand wird die Gemeinde Hohentannen das finanzintensive Abwasserprojekt mit der Auflösung der ARA Halden und dem Zusammenschluss der Abwasserzweckverbände Halden und Bischofszell zum Abwasserzweckverband Region Bischofszell in Kürze im bewilligten Budgetrahmen abschliessen. Das Organisationsreglement bildet die rechtlichen Grundlagen. Über das revidierte Reglement befinden die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung in geheimer Abstimmung. Das Resultat der Abstimmung wird nach dem 11. Dezember bekannt gegeben, wenn auch die Stimmbürger der anderen involvierten Gemeinden Bischofszell, Zihlschlacht- Sitterdorf und Hauptwil-Gottshaus über das Organisationsreglement abgestimmt haben.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung wird die Präsidentin der Volksschulgemeinde Bischofszell, Corinna Pasche-Sutter, zum Thema Schulraumentwicklung sprechen.