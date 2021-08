Hohentannen: Bauernhof im Weiler Kaltenbrunnen in Vollbrand

Auf einem Bauernhof im Weiler Kaltenbrunnen, direkt an der Grenze der Thurgauer Gemeinden Erlen und Hohentannen, brannte am Donnerstagabend eine Scheune vollständig aus. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Es entstand Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Franken

Aktualisiert 13.08.2021, 07.43 Uhr