Zehnte Durchführung der Hohentanner Pflanzenbörse

HOHENTANNEN Die Rosengruppe Thurgau lud zur Pflanzenbörse ein: Für Hobbygärtner ein kleines Paradies Die Veranstaltung überzeugt einmal mehr mit einem vielfältigen Angebot. Der zum zehnten Mal durchgeführte Anlass nimmt immer mehr den Charakters eine Dorffestes an. Christoph Heer 10.10.2021, 16.20 Uhr

Kaufen oder nicht? Das Interesse am Sortiment der Hohentanner Pflanzenbörse ist gross. Bild: Christoph Heer (Hohentannen, 9. Oktober 2021)

Die Pflanzenbörse in Hohentannen überzeugt mit einem vielfältigen Angebot. Beste Stimmung trotz kühlen Temperaturen und vorgängig noch bewölktem Himmel. Stammgäste und solche, die es noch werden wollen, strömen herbei, stellen ihre Pflanzen und Gartenartikel aus und hoffen auf mögliche Abnehmer. Auch die kleine Festwirtschaft wird von Beginn an in Betrieb genommen, schliesslich muss auch an einer Pflanzenbörse dem Hunger Paroli geboten werden.