Gemeinde Hohentannen senkt Steuerfuss auf 50 Prozent

HOHENTANNEN Die Finanzen sind im Lot: Gemeinde kann Steuerzahler entlasten Der Steuerfuss der Gemeinde Hohentannen beträgt im Jahr 2022 nur noch 50 Prozent. Die Gemeindeversammlung stimmte der beantragten Senkung um fünf Prozentpunkte oppositionslos zu. Auch die Revision von zwei Reglementen wurde gutgeheissen. Georg Stelzner 26.11.2021, 12.15 Uhr

Gemeindepräsident Lukas Hoffmann erläutert das Budget 2022. Bild: Georg Stelzner (Hohentannen, 24. November 2021)

Erstmals seit August 2020 fand in Hohentannen am Mittwochabend wieder eine Gemeindeversammlung statt. Das Interesse hielt sich allerdings in Grenzen, was einerseits den unumstrittenen Traktanden, anderseits der anhaltenden Coronapandemie geschuldet war. So fanden sich gerade mal drei Dutzend Stimmberechtigte in der Hirschenschür ein, was in der Politischen Gemeinde Hohentannen aber einer Beteiligung von immerhin 7,63 Prozent entspricht.