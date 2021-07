Der "Hirschen" in Hohentannen ist ab 2. August wieder offen

HOHENTANNEN Der neue «Hirschen»-Wirt hat grosse Pläne, aber auch Fachwissen, Ausdauer und Geduld Am 2. August öffnet das Restaurant Hirschen nach vierjährigem Unterbruch wieder. Lukë Prenrecaj aus Niederuzwil, der neue Wirt und Pächter, strebt den langfristigen Erfolg an. Georg Stelzner 29.07.2021, 11.55 Uhr

Lukë Prenrecaj vor dem Riegelbau an der Hauptstrasse, in dem das Restaurant Hirschen untergebracht ist. Bild: Benjamin Manser (Hohentannen, 20. Juli 2021)

Ist Lukë Prenrecaj der langersehnte Glücksgriff? Ist er jener Pächter, der das gemeindeeigene Restaurant Hirschen wieder auf Erfolgskurs bringen kann? Einiges spricht dafür. Der 37-jährige Familienvater und Catering-Unternehmer ist überzeugt, dieser Aufgabe, an der schon einige vor ihm krachend gescheitert sind, gewachsen zu sein.

Prenrecaj hat das Geschäft von der Pike auf gelernt und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Gastronomie. Nach der Kochlehre im Zürcher Hotel Baur au Lac übte er den erlernten Beruf in St.Gallen, Zürich und Zermatt aus. Zuletzt führte er während achteinhalb Jahren das Gasthaus Landhaus in Niederuzwil und gründete heuer die Food 0815 GmbH, eine Firma, die vorgekochte, verpackte und pasteurisierte Speisen herstellt und verkauft.

Von der Liegenschaft beeindruckt

Nach dem Abschied vom «Landhaus» hielt Prenrecaj, gemäss eigener Einschätzung Gastwirt mit Leib und Seele, Ausschau nach einem Ersatz. Gefunden hat er ihn in Hohentannen. Der gebürtige Kosovare und heutige Schweizer Bürger schwärmt vom «Hirschen»:

«Von aussen war es Liebe auf den ersten Blick.»

Die teils tragikomisch anmutende Vorgeschichte, die dem Lokal an der Hauptstrasse wie ein Mühlstein am Bein hängt und das Vorwärtskommen erschwert, ist ihm nach eingehenden Recherchen bekannt. Abschrecken lässt sich Prenrecaj davon nicht. Vielmehr sagt er:

«Ich bin mir bewusst, dass es streng wird und dass ich bei null anfange, aber ich erkenne auch das Potenzial.»

Die Notwendigkeit gewisser Investitionen übersieht der neue Pächter nicht. In diesem Bereich wolle er jedoch nichts überstürzen, sondern Schritt für Schritt vorgehen.

Bisherige, aber auch neue Gäste

Prenrecajs Konzept für die Wiederbelebung und Weiterentwicklung der Gaststätte basiert auf mehreren Säulen. Er will aus dem «Hirschen» ein familienfreundliches Ausflugs- und Eventlokal machen, ohne den Charakter des Lokals als Treffpunkt für die einheimische Bevölkerung zu opfern.

Eine wichtige Rolle in Prenrecajs Überlegungen spielt auch die benachbarte Hirscheschür. Mit dem Saal im Obergeschoss eignet sich das Gebäude für grössere Anlässe. Eine Diversifizierung ist auch bei Speisen und Getränken vorgesehen. Prenrecaj erklärt:

«Die Gerichte werden saisonal angepasst. Das führt dazu, dass die Menukarte viermal im Jahr wechseln wird.»

Höchste Priorität werde dabei immer die Qualität haben, betont der Gastwirt, der sich ein lang andauerndes Engagement in Hohentannen gut vorstellen kann. Auch seine kürzlich gegründete Catering-Firma möchte Prenrecaj behalten. Der «Hirschen» ist ab nächsten Montag, 2. August, täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet. «Ein Ruhetag kommt für mich nicht in Frage», sagt der neue Gastgeber.