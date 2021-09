Hohentannen: Weltmeister im Gasballonfahren werden empfangen

Hohentannen 85 Stunden in der Luft: Zwei Thurgauer Ballonfahrer holen sich die Goldmedaille in der Langdistanz Die beiden Gasballonpiloten Kurt Frieden und Pascal Witprächtiger holten sich unlängst im polnischen Torun zum vierten mal den Weltmeistertitel in der Langdistanz. Völlig zurecht werden die beiden, mitsamt ihrem mehrköpfigen Team, in Empfang genommen. Die halbe Gemeinde war auf den Füssen, um zu gratulieren und die Helden der Lüfte zu feiern. Christoph Heer 05.09.2021, 16.40 Uhr

Pascal Witprächtiger (links) und Kurt Frieden werden in Hohentannen empfangen. Bild: Christoh Heer

Gasballonkörbe am Strassenrand, ein Kunstflieger über der Gemeinde, ein Alphorntrio, eine Fotoshow, unzählige Gratulanten und ein sympathisches Weltmeisterteam, das sich äusserst geehrt zeigt, ob dem ganzen Rummel um ihre Personen und ihrem grossartigen Erfolg. Es ist bereits der vierte Weltmeistertitel in der Langdistanz, den Kurt Frieden (Hohentannen) und Pascal Witprächtiger (Schlatt) errungen haben.

«Und das mit unserem Ballon, den wir seit 2008 fahren und der ausgestattet ist, mit Stoff aus dem Toggenburg», sagt Pascal Witprächtiger. Swissness also in ganz hohem Masse und beste Werbung für Hohentannen, Schlatt, den Kanton Thurgau und überhaupt der ganzen Schweiz. Man ist sich jedoch bewusst, dass sich die Ballonfahrer in einer Randsportart bewegen, umso grösser darf der Respekt denen gegenüber sein, die das trotzdem mit viel Herzblut und Leidenschaft ausüben.

Die beiden Thurgauer Ballonfahrer beim Start. Bild: Tytus Zmijewski / EPA

Gold für die wilden Hunde

Das Schweizer Siegerteam startete, an der 64. Coupe Aéronautique Gordon Bennett, im polnischen Torun. Während rund 85 Stunden befand sich das Duo in der Luft, während das Bodenteam hoch konzentriert über Wetterlage informierten und sich das Begleitauto den Weg über zahlreiche Grenzübergänge gesucht hat.

15 Teams wollten indes eine möglichst weite Route zurücklegen, doch an die 1560 Kilometer, der zwei Thurgauer Piloten, kamen die Gegner nicht heran. «Wer an diesem härtesten Gasballonrennen mitmacht, muss definitiv belastbar, technisch versiert, wetterfest, clever, geduldig und noch vieles mehr sein», sagt Gemeindepräsident Lukas Hoffmann.

Der Schweizer Ballon kurz vor dem Start ganz vorne. Bild: Valentin Flauraud / KEYSTONE

Er weiss auch, dass dieser Sport äusserst gefährlich sein kann, «darum darf ich getrost von zwei «wilden Hunden» sprechen, die uns einmal mehr dermassen stolz machen.» Für Kauffmann ist klar, dieser Weltmeistertitel ist schlicht und einfach eine Sensation.

Höher, schneller, weiter

Höhenangst ist selbstredend kein Thema bei diesen zwei erfolgreichen Sportlern. Ehe sie nahe der Atlantikküste, südöstlich von Nantes in Frankreich, landeten, fuhren sie auf bis zu 3700 Meter über Meer; nichts für Angsthasen.

Geduldig beantworteten die beiden auf dem Festplatz, dem Dorfplatz und der Hirschenschüür, Fragen, welche aufgetaucht sind. Wie denn das so mit der Blasenentleerung und dem Stuhlgang sei, wenn man sich mehrere Tage in dieser Höhe und auf engstem Raum befindet.

Das halbe Dorf ist auf den Beinen um den beiden Weltmeistern zu gratulieren. Bild: Christoph Heer

Das WC ist ein verrottbarer Sack

Gelächter breitet sich aus, doch die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. «Wir verfügen über verrottbare Säcke, da machen wir unser Geschäft rein, hängen den Sack aus dem Korb und lassen ihn, bei geeignetem Boden fallen, so quasi von Natur zu Natur», sagen die Piloten augenzwinkernd.

Viele weitere interessante Begebenheiten wissen die Weltmeister zu erzählen, während sich der Dorfverein um das leibliche Wohl der Besucher kümmert. Es wird in den Abend hinein gefeiert und wiederkehrend angestossen, es werden Ballonfahrer-Freundschaften gepflegt und man lässt das Weltmeisterteam hochleben.