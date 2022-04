Maya Streule dekoriert Osterbrunnen in Bischofszell

Hofplatz Diese 90-jährige Bischofszellerin schmückt jedes Jahr einen Osterbrunnen – für ihre letzte Dekoration hat sie sich etwas Spezielles einfallen lassen Maya Streule hat schon viele Jahre zur Osterzeit den Brunnen am Hofplatz in Bischofszell dekoriert. Anlässlich ihres 90. Geburtstags hat sie sich etwas Besonders einfallen lassen. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer Jetzt kommentieren 11.04.2022, 18.30 Uhr

Maya Streule feierte im Februar ihren 90. Geburtstag. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

«Meine Hasen müssen doch genug Futter haben. 47 Rüebli habe ich ihnen genäht», sagt Maya Streule und lacht. Dieses Jahr habe sie sich für eine Hasenfamilie am Osterbrunnen entschieden – wer diese Familie ist, verrät die Bischofszellerin später im Gespräch. Viele Jahre hat die 90-jährige Maya Streule den Brunnen am Hofplatz in Bischofszell in einen aufwendig dekorierten Osterbrunnen verwandelt – diesen Frühling voraussichtlich zum letzten Mal.

– Maya Streule steht in ihrer Stube mit dem Bischofsstab aus Draht und goldenem Stoff, den sie nach dem Wappen der Stadt Bischofszell angefertigt hat. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Unzählige Stunden Arbeit stecken auch diesmal in ihrem prachtvollen Werk. «Wie viele es genau sind, kann ich nicht sagen. Jedenfalls habe ich schon im Spätherbst mit den Vorbereitungen begonnen», sagt Maya Streule und ergänzt, dass sie eigentlich dieses Jahr den Brunnen am Hofplatz gar nicht mehr schmücken wollte. Letztmals habe sie ihn vor drei Jahren dekoriert. Dann sei Corona dazwischengekommen. «So habe ich mir gedacht, dass auch für mich die Zeit gekommen ist, mit dem Schmücken des Osterbrunnens aufzuhören. Ich habe alle «Hennen» und den «Güggel», die ich dafür selber gemacht habe, entsorgt», sagt die rüstige Seniorin.

Überraschungsbesuch vom Stadtpräsidenten

Ihre Tochter Heidy Schnyder-Streule habe dann aber plötzlich zu ihr gesagt, dass es doch schön wäre, anlässlich ihres runden Wiegenfestes den Brunnen am Hofplatz noch einmal österlich zu schmücken.» Am 25. Februar sei sie nämlich 90 Jahre alt geworden, verrät sie. Stadtpräsident Thomas Weingart habe sie mit einem Geburtstagsbesuch überrascht und ihr dann gesagt, er könne Ostern kaum erwarten und freue sich so darüber, dass sie den Hofplatz-Brunnen nochmals schmücken werde. Streule sagt dazu:

«In meinem dekorierten Osterbrunnen steckt immer ganz viel Freude. Ohne diese könnte ich es gar nicht machen. Ich habe mich auch diesmal wiederum riesig gefreut, mich daran zu beteiligen.»

Das Ostschweizer Fernsehen TVO ist schon in früheren Jahren auf Maya Streule aufmerksam geworden und hat sie und ihren Osterbrunnen am Hofplatz in einer Sendung gezeigt.

Ihr Talent wurde schnell erkannt

Man spürt sogleich: Die Lebensfreude, die Maya Streule ausstrahlt, hält sie jugendlich frisch. Ihr Kopf ist voller Ideen und ihre Kreativität kennt keine Grenzen. Für das Gestalten und Schmücken des Osterbrunnens brauche sie keine Skizzen, keine Muster oder Vorlagen. «Was in meinem Kopf entsteht, mache ich so», sagt sie. Ideen kämen ihr immer und überall. «Dieses Jahr habe ich mich für eine Hasenfamilie entschieden. Die elf selbst genähten Hasen stellen meine Familie dar – meine Eltern und uns neun Goofen – einfach die Familie Inauen», erklärt die gebürtige Appenzellerin.

Die selbst genähten Hasen stellen die Familie Inauen dar. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Sie wuchs auf einem Bauernhof in Appenzell Innerrhoden auf, im Ortsteil Triebern, oberhalb von Weissbad. Ihre Familienmitglieder zeigen als Hasen deren Tätigkeiten, die sie oftmals ausgeübt haben. Beispielsweise spielt ein Hase Handorgel, eine Häsin sitzt mit ihrer Strickarbeit in einem Stuhl und der Hasenvater liest das Bischofszeller Mitteilungsblatt «Marktplatz».

Ihr Talent als Näherin wurde schnell erkannt

So ist der Brunnen geschmückt. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Eigentlich wäre Maya Streule-Inauen gerne Dekorateurin geworden. Doch ihr Vater habe gesagt, Dekorateurin sei doch kein Beruf für sie. Sie habe sechs Brüder und müsse lernen, für diese Hemden und Hosen zu nähen. Sie hat deshalb keinen Beruf erlernt. Aber die Freude am Dekorieren, Gestalten und Nähen habe sie schon immer gehabt. Auf Vaters Wunsch nähte sie dann Kleider. Ihr Talent wurde aber schnell erkannt – später hat sie in einer Kleiderfabrik in St.Gallen Kleider entworfen.

Maya Streule beginnt zu lachen und erzählt: «Eigentlich heisse ich ja gar nicht Maya. Ich wurde auf den Namen Maria getauft.» Im Jahr 1956 sei sie zusammen mit ihrem Mann Hermann und den beiden Kindern Ruth und Heidy nach Bischofszell gezogen. Sohn Hermann junior sei erst später zur Welt gekommen. Maya Streule hat dann viele Jahre in der Konservenfabrik gearbeitet. Alles Mögliche habe sie dort gemacht, führt sie aus. Der Chef habe ihr dann vorgeschlagen, einen anderen Vornamen zu suchen, da in der Firma damals so viele Frauen mit dem Namen Maria arbeiteten. Für die Bischofszellerin war klar: Sie wollte Maya heissen. «Denn mein Vater hat mir schon immer Mayeli gesagt.» Und seit dieser Zeit sei sie halt für alle die Maya – sogar die Verwandten nennen sie seither so.

Acht Blumentröge mit 24 Osterglocken

Die Bischofszellerin erzählt, sie dekoriere jedes Mal zur Osterzeit den Brunnen anders. Eines sei aber immer gleich: Jedes Jahr zieren acht Blumentröge mit insgesamt 24 Osterglocken den Brunnen. «Osterglocken halten lange. Sie vertragen Wärme und Kälte.» Beim Schmücken des Brunnens sei sie von ihrem Sohn Hermann unterstützt worden. «In meinem Alter kann ich ja nicht mehr auf den Brunnen klettern», sagt sie schmunzelnd.

Bischofszeller Osterbrunnen Der Brauch der Bischofszeller Osterbrunnen hat seine Wurzeln im 19. Jahrhundert, als die Bevölkerung noch auf Quellwasser angewiesen war. Die Bürgerinnen und Bürger schmückten ihre Brunnen aus Dankbarkeit und Freude über den bevorstehenden Frühling. Diese Tradition wurde 1998 wieder ins Leben gerufen und hat sich mittlerweile zur wahren Volkskunst entwickelt. Die Bischofszeller Osterbrunnen sind noch bis am Sonntag, 24. April 2022, geschmückt. (yal) Ergänzende Informationen zu den Bischofszeller Osterbrunnen und den Rundgängen sind zu finden unter: www.verkehrsverein-bischofszell.ch.

Maya Streule zeigt auf die Skulptur aus Bronzeguss, die auf dem Brunnen am Hofplatz thront, mit drei ineinander verwobenen Menschen. Die Skulptur habe sie in früheren Jahren stets mit einem Tuch zugedeckt und daraus einen Hügel gestaltet, weil sie sich nicht in die Osterbrunnen-Dekoration integrieren liess. Doch dieses Jahr ist es anders. Die Bischofszellerin hat die Skulptur bewusst in Szene gesetzt und dafür einen linksgewendeten Bischofsstab aus Draht und goldenem Stoff kreiert – mit zehn knoten- und einer blumenförmigen Verzierung sowie einem gelb-goldenem Arm, nach dem Wappen der Stadt Bischofszell. Zudem tragen die drei ein rot-gelbes Halstuch in den Farben des Stadtwappens. Laut dem Bischofszeller Bildhauer Hansjörg Hemmi, der die Skulptur anlässlich des Wakkerpreises der Rosenstadt im Jahr 1987 modelliert und gegossen hat, symbolisiert sie Vergangenheit (eine ältere Frau), Gegenwart (ein Sportler) und Zukunft (eine schwangere Frau).

Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Abschliessend betont Maya Streule: «Schon immer habe ich den Leuten gerne eine Freude bereitet. Es ist für mich ein Geschenk, auch dieses Jahr, meine Freude am Osterbrunnen mit anderen Menschen teilen zu können.»

