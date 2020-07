Hoffnung für Eltern auf der Warteliste: Das Chinderhuus Sunnehof in Romanshorn betreut jetzt auch im Rebsamen-Schulhaus Kinder An der Mitgliederversammlung der Institution stehen die Platzknappheit und der Wechsel im Präsidium im Fokus. Nach acht Jahren im Amt übergibt Rebecca von Rappard den Vorsitz an Martina Baker. 07.07.2020, 16.35 Uhr

Rebecca von Rappard (links) übergibt das Präsidium nach acht Jahren an Martina Baker. Bild: PD

(red) Im Chinderhuus Sunnehof betreuen 28 Mitarbeitende über 170 Kinder in acht Gruppen vom Baby bis zum Sechstklässler. Nach wie vor bestehen Wartelisten für Betreuungsplätze. Das Chinderhuus hat reagiert und im August 2019 eine «Toddler»-Gruppe für Kinder von 14 bis 25 Monaten eröffnet, um zumindest die Nachfrage bei den Kleinst- und Kleinkindgruppen zu befriedigen. Präsidentin Rebecca von Rappard sagte an der Mitgliederversammlung:

«Mit Blick auf die zunehmende Platzknappheit ist das Chinderhuus der Primarschule Romanshorn dankbar, dass die Erst- und die Zweitklässler per November 2019 ins Rebsamen-Schulhaus ziehen durften.»

Diese Räumlichkeiten stehen dem Chinderhuus noch bis Ende 2020 zur Verfügung. Eine Raumlösung für die Zeit danach zeichnet sich ab.

Die Zahlen stimmen

Das Vereinsjahr 2019 schliesst mit einem Gewinn von 40'997 Franken ab. Christian von Moos nannte den schlanken Personalbestand, das kontrollierte Wirtschaften der Krippenleitung, grosszügige Spenden und die zunehmende ökonomische Leistungsfähigkeit der Eltern als Gründe für das positive Resultat.

«Gestartet sind wir 1999 mit einem Umsatz von 150'000 Franken, 2020 sind es knapp 956'000 Franken.»

Nach acht Jahren im Präsidium hat Rebecca von Rappard an der Mitgliederversammlung das Präsidium dem bisherigen Vorstandsmitglied Martina Baker übergeben.

Drei neue im Vorstand

Im Vorstand bestätigt wurden die bisherigen Mitglieder Amanda Nägeli (Vizepräsidentin), Christian von Moos (Finanzen) und Annika Hug (Kommunikation). Neu in den Vorstand wählte die Mitgliederversammlung Christian Brunner (Romanshorn), Jasmin Fischer (Romanshorn) und Daniel Trochsler (Mörschwil). Daniel Trochsler übernimmt per 1. Januar 2021 die Finanzen von Christian von Moos, der an der Mitgliederversammlung 2021 nach 22 Jahren Vorstandsarbeit zurücktreten wird.