Hitparade am See: Der Freitag am Arboner Summerdays war musikalisch mitreissend, der Samstag sogar noch besser Punkto Stimmung toppt der Samstag des Summerdays Festivals den von Herbert Grönemeyer geprägten Vortag sogar noch. Das Flanieren auf dem Festivalgelände indes wird ab und an zur Geduldsprobe. Michael Hasler

Auf Facebook dominieren am frühen Nachmittag – ganz das Klischee bedienend – Bilder von Müttern und Vätern, die mit ihren Kindern nach Arbon pilgern. Viel anders als wie ein normaler Ausflug an den See wird der Tag für die Familien nicht ausfallen. Chillen, in der Sonne liegen und das Programm liefert, was ansonsten die Sonntagsnachmittag-Hitparade breitenwirksam anbietet: Hits, Swissness sowie Voice-of-Germany- und Sing-meinen-Song-Helden.

Das Programm: abenteuerarm aber wirksam

Zugegeben, das musikalische Konzept ist so berechnend wie abenteuerlos. Nur hatte und hat das Summerdays nicht den Anspruch, ein Festival der Entdeckungen von möglichen Bands von Morgen zu sein. Und vor allem: das Konzept funktioniert – nein es knallt! Bastian Baker etwa spielt ab 18 Uhr mit seinem Publikum so souverän, als ob er bereits jener europaweite Star ist, der er möglicherweise dereinst sein wird. Das Publikum singt seine Songs auch dann weiter, als der Romand hinter der Bühne bereits wieder in eine Filmkamera charmiert. Ein grossartiger Zwischenmoment einer grossartigen Festivalausgabe.

Ein Lächeln reicht, und er hat das Arboner Publikum auf seiner Seite: Bastian Baker. (Bild: Donato Caspari)

Punktesieg für Bastian Baker

Aus helvetischer Sicht geht das Festival nach Punkten deshalb wohl an den Romand. Clever auch, mit Marc Sway um 14.30 Uhr bereits so etwas wie den Klassiker der Schweizer Popmöbel auf die Bühne gestellt zu haben. «Wir haben Marc Sway bewusst dort angesetzt, weil wir wollten, dass schon früh möglichst viele Gäste auf der Anlage sind». Auch Stefanie Heinzmann geniesst den Auftritt vor dem textsicheren und Ohrwurm-geübten Publikum. Und auch als Kodaline ihre melancholischen Hits larmoyant-jammernd über den eindunkelnden Seehimmel schicken, fliegen die Herzen der Mitsingenden zumindest ein Stück weit mit.

Ein gelungenes Vorspiel für Foster und Alvaro

Natürlich ist das alles nur ein wunderbar getimtes Vorspiel für die beiden Auftritte von Mark Foster und Alvaro Soler. Für beide gilt die gleiche Zauberformel: wer in Deutschland eine Sing-meinen-Song-Staffel mitmacht, wird zum Star. Wer mehrfacher Juror bei Voice of Germany ist, mutiert zwangsläufig zum Superstar.

Ein traumhaftes Festival

Noch glücklicher als die gefeierten Stars beim diesjährigen Summerdays Festival sind wohl nur noch die Festivalverantwortlichen der Summerdays AG selbst. Verwaltungsratspäsident Cyrill Stadler spricht von «einem perfekten Festival, von dem man nur träumen dürfe». Und Nora Fuchs, verantwortlich für Medien, Sponsoring und Marketing, ist überzeugt, dass Festivaldirektor Christof Huber ein geradezu goldenes Händchen bei der Programmierung gehabt habe. Obwohl das Festival mit insgesamt 24000 Gästen an seine Grenzen stiess, ist weder ein konzeptueller Umbau, noch ein Ausbau ein Thema.

Synergien mit dem Seaside Festival Spiez helfen

«Ich glaube, dass ein Ausbau den Charme des Festivals zerstören könnte. Wir sind mit dem aktuellen Setting wirklich glücklich», hält Stadler fest. Und auch eine Abkehr vom Classic-Rock-Abend ist überhaupt kein Thema: Fuchs und Stadler sind sich einig:

«Wir haben gesehen, wie perfekt der Abend gestern mit Herbert Grönemeyer verlief. Wir wollen unsere älteren Gäste genauso berücksichtigen wie das jüngere Publikum sowie die Teenager und Familien am Samstag.»

Das Konzept rechnet sich für die aktuelle Ausgabe – natürlich: «Zahlen zu kommunizieren ist so früh viel zu komplex. Aber klar, ein ausverkauftes Festival muss sich rechnen», sagt der VR-Präsident lächelnd. Die Synergien mit dem parallel ausgetragenen Seaside Festival in Spiez erachtet VR-Präsident Cyrill Stadler übrigens als einen der Schlüssel für den anhaltenden Erfolg des Summerdays. Und auch Nora Fuchs ist überzeugt: «Dass wir die Bands für zwei Festivals buchen können, macht das Programmieren einfacher.»