75. historisches Schwaderlohschiessen im Kemmental

Historisches Schiessen Schwaderloh ist wieder Treffpunkt Das historische Schiessen am Sonntag fand mit einer guten Beteiligung an allen drei Wettkämpfen statt. Manuela Olgiati 27.09.2021, 05.20 Uhr

Schwaderlohschiessen und schönes Wetter sind ein passendes Duo. Die Schützen positionieren sich vor den Zielscheiben, die Ehrengäste tauschen sich beim Schiessplatz Bäärenmos in Neuwilen aus. Perfekte Bedingungen für Persönlichkeiten aus Politik und Militär über Traditionen nachzudenken. Unter den Gästen unterhalten sich Jürg Zingg, Kommandant der Thurgauer Kantonspolizei, mit Thomas Zehnder, dem Kommandanten der Grenzwachtregion II – Schaffhausen. Vertreter des kantonalen Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee sind vor Ort.

Eine echte Kemmentalerin ist das Schwaderlohmädchen Nadin Bösch. Historisches Gedankengut mit militärischen Ereignissen verbinden, das würdigte Armeeseelsorger Markus Saxer in seiner Predigt am Feldgottesdienst.

Regierungspräsidentin Monika Knill spricht von einem wichtigen Anlass. «Extrem» wichtig gerade in dieser pandemiebedingten Situation sei es, Menschen zu begegnen, das Vereinsleben zu pflegen. Ihr Namensvetter, Oberst Dominik Knill und Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft SOG motivierte seine Leute am historischen Anlass teilzunehmen.

Chef Militärwettkampf Schwaderlohschiessen Fabian Kapfhamer und Divisionär Willy Brülisauer, Festredner. Bild: Manuela Olgiati Oberstleutnant Valentin Hasler im Gespräch mit Ehrengästen. Bild: Manuela Olgiati Schütze Liang Ou vom Schützenverein Kreuzlingen posiert mit amerikanischen Gästen, die einen Kranz gewonnen haben. Bild: Manuela Olgiati Regierungspräsidentin Monika Knill und ihr Namensvetter, Dominik Knill, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft SOG Bild: Manuela Olgiati Regierungspräsidentin Monika Knill, OK-Präsident Heinz Nater, Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann, Kapo-Kommandant Jürg Zingg und Grenzwachtregion II-Kommandant Thomas Zehnder. Bild: Manuela Olgiati Divisionär Willy Brülisauer, Schwaderloh Mädchen Nadin Bösch und OK-Präsident Heinz Nater. Bild: Manuela Olgiati

1160 Schützinnen und Schützen nehmen teil

Unter den teilnehmenden Schützinnen und Schützen sind 16- bis 90 Jährige dabei. Die jüngeren Kinder sind als Helfer beim Hülsensammeln im Einsatz. Das Schwaderlohschiessen steht symbolisch dafür, was die Thurgauer vor über 500 Jahren geleistet haben. Es ist in der ganzen Schweiz das einzige Wettschiessen, das einen Dreistellungswettkampf mit dem Sturmgewehr oder mit dem Karabiner und parallel dazu einen Pistolenwettkampf beinhaltet.

Schwaderlohmeister aus Mammern

In der Kategorie Gewehr wurde Ueli Meier, der FSG Mammern Schwaderlohmeister. Die Kranzquote lag bei 39,18. Im 2. Rang liegt Donino Högger, SG Hugelshofen-Dotnacht. In der Kategorie Pistole wurde Daniel Dennler, Stapo Zürich Schwaderlohmeister. Die Kranzquote bei den Pistolenschützen lag bei 36,4. Die Gruppenrangliste führt der Schützenverein Kreuzlingen. Gastsektion im ersten Rang ist Stapo Zürich1. Bei den Militärschützen wurde Daniel Schnyder der GWK1 Schwaderlohmeister. Die Kranzquote lag bei 40,57.

Konzentrierte Schützen im Bäärenmos.

Stolz auf die Tradition

«Ich bin stolz auf unsere Schweizer Schützentradition», sagt Divisionär Willy Brülisauer in seiner Festrede. Das 75. Schwaderlohschiessen sei für ihn ein deutliches Zeichen der Verbundenheit der Schützen mit der Schweizer Armee. Brülisauer lobt den Traditionsanlass im Thurgau sehr. Bereits junge Thurgauer würden im Schützenverein oder in der Armee lernen, was es heisst, eigene Interessen zum Wohl eines Kollektivs zurückzustellen, sagt Brülisauer.

Heinz Nater, Präsident des Schwaderlohverbandes, ist mit den 1160 (Gewehr 587, Pistole 467 und Militär 106) teilnehmenden Schützen zufrieden: «Es ist ein friedlicher Wettkampf, die Stimmung ist gut und wir spüren Freude und Wertschätzung.» Die Taten der Vorfahren zu würdigen, sei notwendig. «Für die Schützen ist es ein wichtiger Anlass», sagt Georg Willi, ein Schütze vom Heckenmoos. Die Schützen aus Raperswilern nennen es mit einem Schmunzeln, einen steten «Kampf» der sich lohne.

Ranglisten unter www.schwaderlohschiessen.ch