Hinweise suchen wie Sherlock Holmes: Jubla-Leiter bauen in Berg einen Escape Room

Escape Rooms sind Realitätsspiele mit mehreren Teilnehmern. Wer einen Escape Room besucht, wird in einem realitätsgetreu nachgebauten thematischen Raum eingeschlossen. Das Ziel ist es, mittels der im Raum versteckten Hinweise den Schlüssel zu finden und so die Türe wieder aufzuschliessen. Spannend dabei ist, dass die Rätsel gemeinsam gelöst werden müssen. Oft müssen die Rätsel in einer vorgegebenen Zeit gelöst werden. (sba)