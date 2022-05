Fischingen: Wolf reisst Schaf und Kalb in Oberwangen, Thurgau

Hinterthurgau Schafsriss in Oberwangen: Wolf ist noch nicht identifiziert und tötete womöglich auch ein Kalb Im Thurgau ist ein Wolf unterwegs. Er hat in der Region Fischingen sehr wahrscheinlich ein Schaf und womöglich auch ein Kalb gerissen. Woher der Wolf kommt und aus welchem Rudel er stammt, ist noch unklar. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 03.05.2022, 18.30 Uhr

Zuletzt war ein Wolf vor zwei Jahren in der Region Bischofszell unterwegs. Bild: Amt für Jagd- und Fischereiverwaltung

Am Montag, 2. Mai, entdeckten ein Schafbesitzer und ein Jäger auf einer Weide in Oberwangen ein gerissenes Schaf. «Sehr wahrscheinlich hat ein Wolf das Tier getötet», sagt Roman Kistler, Leiter der kantonalen Jagd- und Fischereiverwaltung. Die Rissspuren und Pfotenabdrücke würden darauf hinweisen. Das gerissene Schaf befand sich mit rund hundert anderen Schafen auf einer mit einem Elektrozaun begrenzten Weide. Wieso der Wolf nur ein Tier der Herde getötet habe, kann sich Kistler nicht erklären.

Roman Kistler, Amtsleiter der Jagd- und Fischereiverwaltung Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Ebenso unklar ist, woher der Wolf stammt und wie alt er ist. «Wir wissen noch überhaupt gar nichts über den Wolf», sagt Kistler. DNA-Proben sollen Aufschluss über das Raubtier geben, diese seien in rund drei Wochen ausgewertet. Vieles am Schafsriss spreche aber für das typische Verhalten eines Einzeltiers, das sein Rudel verlassen musste und nun allein unterwegs ist.

Wolf tötete womöglich auch Kalb

Möglicherweise hat der Wolf im Hinterthurgau noch ein weiteres Mal zugeschlagen: Am 22. April wurde auf einer Weide, 500 Meter Luftlinie von der Oberwangener Schafweide entfernt, ein gerissenes Kalb entdeckt. Es war mit mehreren anderen Tieren auf einer Wiese mit Elektrodrähten eingezäunt. Die Analyse des Tierspitals Bern hat bisher ergeben, dass ein Hund oder ein Wolf das Kalb getötet hat. Dass es ein Wolf war, ist laut Roman Kistler möglich, auch wenn das eine Ausnahme wäre.

«Eigentlich reissen Wölfe selten rinderartige Tiere, doch in den letzten Jahren haben solche Fälle zugenommen.»

Das könne daran liegen, dass es mehr Wölfe gebe und, dass gewisse Wölfe eine Vorliebe für Rinder hätten.

Streitpunkt Herdenschutz

Das Problem mit dem Wolf werde im Thurgau immer grösser, sagt Werner Mazenauer aus Altnau. Er ist Schafzüchter und Mitglied der Viehwirtschaftskommission des Verbands Thurgauer Landwirtschaft. Mazenauer findet, für den Wolf werde zu viel, für geschädigte Schafzüchter zu wenig Geld aufgewendet. «Zwar werden die gerissenen Schafe ersetzt, aber wenn ein Hund oder Wolf in der Schafherde war, verstört das die Tiere», sagt er. Bei seiner Schafherde sei vor zwei Monaten ein Hund drin gewesen, noch heute verhielten sich die Tiere anders und seien weniger zahm.

Weil der Wolf im Thurgau nur sporadisch auftaucht, habe der Herdenschutz bei den Tierhaltern keine sehr hohe Priorität, hat Roman Kistler den Eindruck. «Werden die Schafe durch einen Elektrozaun geschützt, der mindestens einen Meter hoch ist und genügend unter Spannung steht, sollte das den Wolf aber grundsätzlich abhalten.» Dem widerspricht Werner Mazenauer:

«Wir Schafzüchter machen, was wir können. Aber über einen Elektrozaun springt ein Wolf locker drüber und ein Hund sowieso.»

Herdenschutzhunde sind für Werner Mazenauer ebenfalls keine Alternative. Einerseits, weil sie auch auf Spaziergänger in der Nähe von Schafweiden lautstark reagieren würden. Andererseits, weil momentan zu wenige gut ausgebildete Herdenschutzhunde verfügbar seien.

Wegen des Schafrisses in Oberwangen ergreift Werner Mazenauer keine weiteren Massnahmen zum Schutz seiner Schafherde. Er ist von der Wolfproblematik frustriert und wünscht sich, dass die Leute mehr Verständnis für Schafzüchter aufbringen.

Fotofalle und Warn-SMS

Bei dem Schafsriss in Oberwangen waren die Schafe von einem Elektrozaun umgeben. Wie hoch dieser gewesen ist, weiss Roman Kistler nicht. Nach dem Vorfall hat die Jagd- und Fischereiverwaltung am Montagabend alle Thurgauer Nutztierhalter per SMS über den Wolf informiert, wie das seit ein paar Jahren üblich ist. Reaktionen auf die Warn-SMS habe Kistler keine erhalten.

Auf der Weide, wo der Wolf das Schaf gerissen hat, hat die Jagd- und Fischereiverwaltung eine Fotofalle installiert. «Es ist manchmal so, dass der Wolf noch einmal an denselben Ort zurückkommt», sagt Kistler.

