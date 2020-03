Hinter den Kulissen einer Spitzelkomödie: Romanshorner Kino Roxy gewährt Einblicke Der Regisseur und die Produzentin reden über ihre Arbeit. Markus Bösch 09.03.2020, 04.20 Uhr

Anne-Catherine Lang und Micha Lewinsky beim Talk. Markus Bösch

Es dauerte fast zehn Jahre von der Idee bis zur Realisation – dann war «Moskau einfach» fertig und Eröffnungsfilm der Solothurner Filmtage. 3,5 Millionen habe er gekostet, möglich auch dank der finanziellen Unterstützung, sagte Regisseur Micha Lewinsky. Mit Produzentin Anne-Catherine Lang war er am Freitag zu Gast im Kino Roxy. Als Produzentin obliege ihr die administrative Leitung eines Films: «Erstaunt hat mich, wie viele Orte in Zürich möglich gewesen sind für einen Film, der in den 80ern spielen sollte. Trotzdem: Das Schauspielhaus in Schaffhausen wurde zum Super-Drehort.»