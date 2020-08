Himmlische Energie für Kreuzlinger Katholiken Die Kirchgemeindeversammlung hat beschlossen, die Flachdächer von Ulrichs- und Stefans-Haus mit Fotovoltaikanlagen auszurüsten. Inka Grabowsky 18.08.2020, 16.35 Uhr

Präsident Beat Krähenmann und Kirchenpfleger Simon Tobler informieren 56 Kirchgemeindemitglieder. Bild: Inka Grabowsyk

«Ich bin nicht auf die grüne Welle aufgesprungen», sagt Kirchenpfleger Simon Tobler. «Ich bin in dieser Frage Finanzier – und es lohnt sich.» Am Montagabend präsentiert er an der Versammlung der katholischen Kirchgemeinde Kreuzlingen im Ulrichshaus das Projekt Fotovoltaikanlage.