Der Tägerwiler Yanek Schiavone baut Brunnen und Schulen in Togo

Hilfe für Afrika «Ich bin der glücklichste Mensch der Welt»: Was der Tägerwiler Yanek Schiavone mit seinem Verein in Afrika bewegen kann Die vom Tägerwiler Yanek Schiavone gegründete Hilfsorganisation «Des sourire pour le Togo» drehte einen Dokumentarfilm über ihr Wirken im westafrikanischen Staat in diesem Jahr. Judith Schuck 20.12.2021, 16.50 Uhr

Für die Menschen im Togo ist ein Brunnen kein Tropfen auf den heissen Stein, sondern eine enorme Lebensverbesserung. (Yanek Schiavone in der Mitte) Bild: PD

Seit acht Jahren gibt es den Verein «Des sourire pour le Togo», der den Menschen im Togo ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchte. Angefangen hat alles in der Sekundarschullehrerausbildung von Yanek Schiavone. Bereits viel auf der Welt herumgekommen, wollte er die Auslandspraxis für Französisch in einem Land machen, das er noch nicht kannte. Im Togo war eine Stelle als Lehrer und Fussballtrainer ausgeschrieben, die er bekam. Als er die Armut der Menschen sah, griff er in seine Hosentaschen und gab sein ganzes Geld aus, um zu helfen.