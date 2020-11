Herzstück der Schulanlage: Egnach will die alte Turnhalle zur Aula umbauen. Am 29. November stimmen die Schulbürger über einen Kredit von 1,72 Millionen Franken ab. Am Dienstagabend informierte die Behörde über das Projekt. Trudi Krieg 11.11.2020, 17.22 Uhr

Die alte Turnhalle ist denkmalgeschützt und soll einer neuen Bestimmung zugeführt werden. Bild: PD

Die Aula ist das letzte Puzzleteil der Schul- und Sportraumplanung Neukirch, wie sie aus einem Wettbewerb 2011 hervorging. Sämtliche Architekten hätten damals die Alte Turnhalle als Aula vorgesehen, sagte Schulpräsidentin Karin Bressan an einer Informationsveranstaltung am Dienstagabend in der Rietzelghalle. Nun könne man ein schlankes, auf das Nötigste beschränkte Projekt vorlegen, das allen diene: Den Schulen aller Stufen, der Musikschule und den musischen Vereinen.