Hereinspaziert in den neuen Amriswiler Kindergarten in Hemmerswil! Mit einem «Abend der offenen Türen» präsentierte sich der neue Kindergarten Hemmerswil im Osten von Amriswil der Bevölkerung.

Manuel Nagel 04.07.2020, 11.00 Uhr

Am «Tag der offenen Türe» schauen Anwohner des Kindergartens Hemmerswil wie auch Eltern der Kindergärtler vorbei, um sich ein Bild zu machen. Bild: Andrea Stalder (Amriswil, 29. Juni 2020)

Ein grosses Einweihungsfest gab es nicht. Durfte es nicht sein wegen Corona. Nicht mal Getränke oder ein paar Nüssli und Chips waren erlaubt. Dennoch seien nach der Besichtigungstour durch den neuen Kindergarten Hemmerswil einige der Besucher spontan im Innenhof verweilt und hätten noch etwas geplaudert, erzählt Schulleiterin Bettina Sutter. Die Kinder hatten ebenfalls nichts dagegen und nahmen derweil den Abenteuerspielplatz in Beschlag, solange Mami und Papi in Gespräche vertieft waren.

Bettina Sutter ist Schulleiterin der Schuleinheiten Hemmerswil und Sonnenberg in Hefenhofen. Bild: Andrea Stalder (Amriswil, 29. Juni 2020)

Wahrscheinlich erinnerten sich die Erwachsenen wehmütig an ihre Kindergartenzeit – und waren vielleicht auch etwas neidisch auf ihre Sprösslinge, welch grosszügige Räumlichkeiten die tagtäglich benutzen dürfen. «Unsere Lehrpersonen haben ebenfalls grosse Freude», sagt Sutter. Das sehe man daran, wie liebevoll und heimelig sie den Kindergarten dekoriert hätten.

Der Spielplatz des Kindergartens kommt übrigens auch bei den Kindern der benachbarten Primarschule gut an. Diese kämen regelmässig in der Pause herüber, «um mit den Kleinen zu spielen», sagt Schulleiterin Bettina Sutter und lächelt dabei.