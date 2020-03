Hemdglongger-Umzug in Tägerwilen: «Das Corona Bier versaufen wir!» Am Freitagabend hat in Tägerwilen der traditionelle Hemdglongger mitten durch das dunkle Dorf geführt. Viviane Vogel 01.03.2020, 19.09 Uhr

Der Hemdglongger Umzug in Tägerwilen. (Bild: Viviane Vogel)

Ein letzter Ort bietet dem Corona-Virus noch die Stirn. Die fünfte Jahreszeit wird hier wie gewohnt am Freitagabend eröffnet. In weisse Hemden gehüllt, stehen Erwachsene auf dem Parkplatz neben dem Gemeindehaus und quatschen, während ihre Kinder wie kleine Gespenster umherflitzen. Sie geniessen es, einmal so richtig Lärm machen zu dürfen.