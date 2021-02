HELDSWIL Strahlenwert zu hoch: Mobilfunkantenne im Dorf ist vorerst vom Tisch Der Gemeinderat Hohentannen hat das Baugesuch der Sunrise Communications AG abgelehnt. Die Gegner des Projekts hoffen nun, dass die Gesuchstellerin auf einen Rekurs verzichten wird. Hannelore Bruderer 12.02.2021, 17.10 Uhr

Ein Visier zeigt, wo die Sunrise-Mobilfunkantenne in Heldswil hätte errichtet werden sollen. Bild: Andrea Stalder (Heldswil, 24. Oktober 2020)



Die Wogen im Dorf Heldswil in der Gemeinde Hohentannen gingen hoch, als im Herbst 2019 bekannt wurde, dass der Mobilfunkanbieter Sunrise mitten im Dorf eine 30 Meter hohe 5G-Antenne erstellen will. Viele Einwohner schlossen sich gegen das Projekt zusammen.

Ihren Unmut taten sie mit einem gros­sen Plakat am Dorfeingang kund. Aktiv wurden sie auch mit einer Sammeleinsprache, die sie bei den zuständigen Stellen einreichten. Ihre Argumente waren: Verschandlung des Ortsbildes, Bedenken wegen der Strahlung, Wertminderung ihrer Liegenschaften.

Handyempfang im Interesse der Gemeinde

Die geplante Antenne war auch Hauptgesprächsthema an der Gemeindeversammlung im November 2019. Lukas Hoffmann, der Gemeindepräsident von Hohentannen, sagte damals, dass ein guter Handyempfang im Interesse der Gemeinde sei, jedoch prangerte er das Vorgehen der Firma Sunrise an, weil es seiner Ansicht nach andere Standorte in der Gemeinde gäbe, die sich besser eignen würden.

Ende Januar 2021 hat der Gemeinderat das Baugesuch der Sunrise Communications AG für die geplante Antenne nun abgewiesen. Es sind aber nicht die Gründe, die die Einsprecher aus Heldswil ­geltend machten, die eine Verweigerung der Baubewilligung ausgelöst haben.

Strahlenwert an einem Messpunkt zu hoch

Der Gemeinderat beruft sich in seiner Begründung auf Unstimmigkeiten bei den Grundwerten zur Berechnung der Anlagengrenzwerte. Diese Unstimmigkeiten haben das kantonale Amt für Umwelt sowie Spezialisten der Gemeinde Hohentannen bei der Prüfung des Baugesuchs festgestellt.

Gemäss der Verordnung des Bundes über den Schutz von nichtionisierender Strahlung muss eine Anlage so konzipiert sein, dass die festgelegten Anlagengrenzwerte an allen Orten mit empfindlicher Nutzung eingehalten werden. Bei der geplanten Anlage in Heldswil liegt der Strahlenwert mindestens an einem ausgewiesenen Messpunkt zu hoch.

Die Firma Sunrise hat nun die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von 20 Tagen gegen den Beschluss Rekurs einzureichen. Wegen des laufenden Verfahrens äussert sich der Gemeinderat vor Ablauf dieser Frist nicht zum Thema.

Fakten und nicht Emotionen haben entschieden

Die Einsprachen der Einwohner sind durch die geltend gemachte Unstimmigkeit bei der Berechnung der Anlagengrenzwerte hinfällig geworden. Obwohl nicht ihre Einsprachen das Projekt zum Kippen brachten, sei die Erleichterung bei den Einwohnern gross, sagt Rahel Müller.

Die Heldswilerin ist Teil der Gruppe, die sich gegen das Antennenprojekt gewehrt hat. «Wir haben unser Ziel erreicht. Welcher Weg dazu führte, ist letztendlich nicht relevant», sagt sie. Froh sei sie auch, dass jetzt ein Resultat vorliege, das auf Fakten und nicht auf Emotionen beruhe.

Ob sich die Heldswiler Einwohner gegen ein künftiges Mobilfunkantennen-Projekt wieder wehren würden? Darauf könne sie nur aus ihrer Sicht und nicht für alle antworten, hält Rahel Müller fest. «Grundsätzlich braucht es Fortschritt und vielleicht findet sich in Zukunft auch ein sinnvoller Antennen­standort, der allen passt», sagt sie.