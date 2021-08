Arbon Schlosshofkonzerte machen Lust auf mehr: Heisse Hände durch schwarze Augen Das Sinfonische Orchester Arbon spielte von Donnerstag bis Samstag im Schloss feurige Volksmusik aus Osteuropa. Christof Lampart 22.08.2021, 16.40 Uhr

Leo Gschwend dirigiert das Sinfonische Orchester Arbon und die Gastmusiker furios. Bild: Manuel Nagel (Arbon, 20. August 2021

Unter der musikalischen Leitung von Leo Gschwend begann das Orchester gleich mit einem klassischen Gassenhauer bezüglich osteuropäischer Musik: dem «Ungarischen Tanz Nr.1» von Johannes Brahms. Doch das Konzert begann nicht nur mit einem Höhepunkt, sondern es bot dem begeistert mitgehenden Auditorium eine Vielzahl an Stücken, die einen innerlich wie auch äusserlich mitrissen.

Tatsächlich klatschte das Publikum je länger der Abend dauerte, desto öfter im Takt mit den einmal traurigen, mal überbordend fröhlichen Melodien mit, welche das Sinfonische Orchester Arbon zusammen mit seinen Gästen, dem Trio Seraroma (Emanuel Andriescu an der Klarinette, Rade Mijatovic am Akkordeon und Samuel Forster am Vibrafon) und dem Geiger David Hubov, zum Besten gab.

Das Schöne an diesem aussergewöhnlichen Konzertabend war, dass hier ganz viel Musik gewordenes Gefühl – vom melancholischen Seufzer bis hin zum zirkusmusikhaften Jubel, wie es beispielsweise Franz Liszts «Ungarische Rhapsodie Nr.2» mit sich bringt – gleich einem jungen, überbordenden Welpen einfach einmal vom Klangkörper von der Leine gelassen wurde. Grosse Spielfreude traf hier auf ganz viel Ausdruck. Und dass über allem das virtuose Element mitnichten zu kurz kam, dafür sorgten Klassiker wie Vittorio Montis «Czardas», Pablo des Sarasates «Zigeneunerweisen» oder «Hora Staccato» von Grigorias Ionica Dinicu.

Funke der Begeisterung zündete wie von selbst

Den Musikerinnen und Musikern war es anzusehen und anzuhören zugleich, wie sehr sie sich, nach fast anderthalbjähriger, erzwungener Auftrittspause, auf diese Konzerte gefreut hatten. Und dem Publikum erging es nicht anders, was dazu führte, dass der Funke der Begeisterung wie von selbst zündete und sich auf alle im Schlosshof Versammelten übertrug.

Gemeinsam mit dem unvergleichlichen Gefühl, wieder einmal an einem schönen Sommerabend im Kreise Gleichgesinnter einem rundum gelungenen Konzert lauschen zu dürfen, das vor allem eines machte: Lust auf mehr Konzerte dieser Art.