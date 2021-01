Heimsieg Kreuzlingens NLA-Handballerinnen kommen ihrem grössten Erfolg immer näher Mit dem 27:17-Heimsieg gegen Yellow Winterthur festigt der HSC Kreuzlingen in der NLA der Frauen Platz vier und bleibt damit auf Finalrundenkurs. Umso mehr, da Verfolger Rotweiss Thun an diesem Wochenende patzt. Markus Rutishauser 17.01.2021, 20.49 Uhr

Kein Durchkommen: Winterthurs zweifache Torschützin Liv Rusert (Mitte) wird von zwei Kreuzlingerinnen in die Mangel genommen. Bild: Felix Walker

Die Chancen des HSC Kreuzlingen, sich erstmals für die NLA-Finalrunde zu qualifizieren, sind am Wochenende weiter gestiegen. Einerseits löste das Team von Trainerin Kristina Ertl-Hug seine Aufgabe im Derby gegen Yellow Winterthur souverän, andererseits verlor Verfolger Thun sein Heimspiel gegen den Vorletzten Herzogenbuchsee überraschend 23:24. Ein empfindlicher Rückschlag für das Berner Oberländer Team von Ex-Nationaltrainer Urs Mühlethaler, das sich in den vergangenen Jahren immer für die Finalrunde qualifizierte. Neu beträgt die Reserve des HSCK auf Thun drei Punkte. Er hat noch drei Partien zu bestreiten, darunter das Gastspiel beim punktelosen Zürich. Thun spielt noch viermal, allesamt gegen besser klassierte Widersacher.

Thurgauerinnen bekunden nur zu Beginn Mühe

Die Leistung der Kreuzlingerinnen gegen Winterthur, das unter der Woche die Cup-Sensation beim 25:26 gegen Brühl St.Gallen nur hauchdünn verpasste, war nicht herausragend. In den Startminuten bekundeten die Thurgauerinnen Probleme, was allerdings primär Eigenfehlern geschuldet war. Eine Penaltyparade von Nathalie Wörner gegen Ligatopskorerin Simona Grozdanovska stellte die Weichen für die 13:9-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel machten die Thurgauerinnen mit vier Treffern in Serie zum 18:10 alles klar. Von diesem Rückschlag erholte sich Yellow nicht mehr.

Kreuzlingen – Yellow Winterthur 27:17 (13:9)

Egelsee – Keine Zuschauer – SR Feld/Müller.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Kreuzlingen, 3-mal 2 Minuten gegen Winterthur.

Kreuzlingen: Wörner (1.-60./17 Paraden, davon 1 Penalty); Novotna (1), Mayer (1), Skoricova (3), Tissekker (3/1), Klein, Weidmann (1), Rothacker (2), Lischka (1), Marku (6), Sivka, Plüss, Olsovska (4), Gulyas (4), Heinstadt (1).

Yellow Winterthur: Mützenberg (1.-20./3 Paraden), D. Müller (20.-60./8 Paraden); Vasic (2), Vukotic, Bölsterli, Von Arx, Grozdanovska (5), Wegmüller, $t. Albrecht (4/1), Mössner, Rusert (2), F. Müller (1), Hostettler, Husmann (3).

Bemerkungen: Kreuzlingen ohne Federau und Hildebrand (beide rekonvaleszent). – Penaltys: Kreuzlingen 1/1, Winterthur 1/2.