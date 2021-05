Heimische Vögel - Die Vogelschützer sind mit dem Fernglas unterwegs, um Schwalben und Mauersegler zu zählen

Die Schwalben und die Mauersegler lebten eng mit den Menschen zusammen. Mehlschwalben seien auf geschützte Unterschlüpfe an der Aussenseite von Gebäuden angewiesen. Die Rauchschwalben fühlten sich für ihr Brutgeschäft vor allem in Ställen wohl. Dort profitierten sie vom Angebot an Insekten, welche in der Nähe des Viehs leben. Die sichelförmigen Mauersegler verbringen ihr ganzes Leben bis auf die Jungenaufzucht in der Luft. Sie kommen Anfang Mai und ziehen bereits um den 1. August wieder ins südliche Afrika. Sie ziehen ihren Nachwuchs in Dachunterzügen oder in künstlichen Bruthöhlen hoch oben an den Gebäuden auf. (red)