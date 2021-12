Dieser Mann beliefert alle Landis mit seinen Christbäumen

hefenhofen «Ich hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert ist»: Bruno Straub beliefert alle Landis mit seinen Christbäumen Die Firma Straub Christbaumkulturen aus Hefenhofen verkauft ihre Christbäume in die ganze Schweiz. Bruno Straub erzählt über die Anfänge seines Unternehmens, über Herausforderungen bei der Kultivierung und über die diesjährige Christbaum-Saison. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 14.12.2021, 18.30 Uhr

Straubs Mitarbeiter umhüllen die Christbäume mit einem Netz. Danach sind sie bereit für den Transport. Bild: Luca Hochreutener

Kauft man in der Landi einen Weihnachtsbaum, ist die Chance sehr hoch, dass er von ihm stammt: Bruno Straub. Mit seinem Familienbetrieb Straub Christbaumkulturen pflanzt, pflegt und erntet er auf insgesamt 40 Hektaren seine Nordmanntannen. Die Landi ist aber nicht seine einzige Kundin: «Wir beliefern ebenfalls die Migros und Coops in der Ostschweiz», sagt Straub.

Angefangen habe er klein, sagt er. Seine ersten Tannen habe er vor 27 Jahren gepflanzt.

«Damals habe ich mich ein wenig darüber informiert und dachte, das sei unkompliziert.»

Bruno Straub Bild: Luca Hochreutener

So wollte er sich zu Beginn nur einen kleinen Nebenerwerb für seine Festinventar aufbauen. Jedoch sei er schnell zu einer Erkenntnis gelangt: «Es gibt sehr viel Arbeit und vieles, worauf man achten muss», sagt Straub.

Acht bis zehn Jahre für die ersten Bäume

Zur Kultivierung von Christbäumen benötigt man anfangs vor allem Geduld und Geld. «Bis man die ersten Bäume verkaufen kann, muss man sie acht bis zehn Jahre wachsen lassen», sagt Straub. «Am Anfang kostet es nur.» Ausserdem sei der Boden während dieser Zeit blockiert. Ein Bauer kann während dieser Zeit die Fläche nicht bewirtschaften, daher sei der Pachtpreis dementsprechend hoch.

Während dieser acht bis zehn Jahre muss man ständig kontrollieren, ob der Christbaum auch richtig wächst. «Stämme und fehlende Äste sind bei unseren Kunden nicht gerne gesehen», sagt Straub. Diese treten auf, wenn ein Baum zu schnell wächst. «30–40 cm pro Jahr sind in Ordnung», sagt Straub. «Andernfalls muss man Kerben in den Stamm schneiden, damit der Saft austritt.» So verlangsame man das Wachstum eines Baumes, und es gebe weniger kahle Stellen.

Wenn ein Baum zu schnell wächst, gibt es viele Stellen am Stamm, wo keine Äste hinauswachsen. In so einem Fall werden mit einer speziellen Zange solche Kerben in den Stamm geschnitten. Bild: Sandra Ardizzone

Mäuse, Frost und Hagel machen die Bäume kaputt

Die Setzlinge werden jeweils von März bis April gepflanzt. «Der Baum muss sich akklimatisieren, damit er den Winter überlebt», sagt Straub. Während des ganzen Sommers pflegen vier Mitarbeiter des Betriebs die Bäume auf den Plantagen. «Wir beginnen jeweils am 10. November mit der Ernte der Dekobäume», sagt Straub. Rund 20 Saisonarbeiter ernten und verpacken die Bäume. «Dann kommen sie für kurze Zeit in unser Lager und anschliessend direkt in den Laden»

Mit dieser Maschine fällt der Mitarbeiter die Christbäume. Bild: Luca Hochreutener

Während der Kultivierung könne es allerlei Probleme geben, sagt Straub. «Wir sind total abhängig von äusseren Einflüssen.» Demnach seien unter anderem Wühlmäuse ein riesiges Problem. Die kleinen Nager ernähren sich von den Wurzeln der Tannenbäume. Dies führe dazu, dass der Baum abstirbt und die Nadeln eine gelbe Färbung annehmen. Doch nicht nur die Mäuse machen Straub zu schaffen: «Frost und Hagel machen die Bäume ebenfalls kaputt», sagt er. Mit der richtigen Pflege könne man aber einiges dagegen tun.

Die Kinder helfen mit

Im Betrieb wird Straub von seinen Kindern unterstützt. Sein Sohn hilft jedes Jahr bei der Ernte der Christbäume. Auch seine Tochter arbeitet im 20-Prozent-Pensum für den Betrieb. «Sie sind genau so begeistert von der Arbeit wie ich», sagt Straub.

2021 sei für das Unternehmen ein gutes Jahr gewesen, sagt Straub. «Wir konnten so gut wie alle Bäume verkaufen.» Einen kleinen Teil habe er aber für sich reserviert, um ihn bei sich zu Hause in Hefenhofen zu verkaufen. Diese seien für private Kunden aus der Umgebung. Doch auch davon werden vermutlich keine Tannen übrig bleiben. «Viele Leute sagen mir, ich könnte sogar eine tote Katze verkaufen», merkt Straub mit einem Augenzwinkern an.

