Hefenhofen: Gemeindeversammlung stimmt Enteignungsverfahren zu

Von den aktuell 1316 Einwohnern der Gemeinde Hefenhofen sind 909 stimmberechtigt. Von diesen besuchten 79 die ausserordentliche Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Sonnenberg, was 8,7 Prozent der Stimmbevölkerung entspricht.

Nebst der Bewilligung für das Enteignungsverfahren stimmten die Hefenhofer auch über die Revision der Ortsplanung und das Baureglement ab, über das Beitragsreglement für Natur- und Kulturobjekte, sowie über einen Kredit über eine halbe Million für die Sanierung der Kanalisation entlang der Romanshornerstrasse.

Sämtliche Geschäfte brachte der Gemeinderat problemlos durch: Bei der Revision der Ortsplanung gab es zwei Gegenstimmen, beim Beitragsreglement und beim Kreditbegehren waren dann aber alle 79 Hände zur Zustimmung in der Luft.

Zum Schluss der Versammlung wurde ausserdem noch der ehemalige Gemeinderat Thomas Studer verabschiedet. Er erhielt einen Springbrunnen aus Chromstahl, der auch als Vogeltränke dient, und Studers Frau Andrea erhielt vom Gemeindepräsidenten Blumen. (man)