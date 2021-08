Oberthurgau: Die Aach wird dank Aktivkohlengranulat sauberer

HEFENHOFEN Die Aach wird sauberer – der Abwasserverband Aachtal hat eine neue Kläranlage Die Aach hat ein Problem mit Mikroverunreinigungen. Darunter leiden neben den Fischen auch die Salmsacher Badibesucher. Die neue Filteranlage in der Hefenhofer Kläranlage soll das Wasser von den Schadstoffen befreien. Der Abwasserverband Aachtal nimmt damit eine Pionierrolle in der Schweiz ein. Luca Hochreutener 18.08.2021, 16.45 Uhr

In diesen wabenförmigen Becken befindet sich die vierte und letzte Reinigungsstufe des Abwassers. Nun reinigen Aktivkohlegranulate und nicht mehr Dynasand das Wasser, bevor es in die Aach fliesst. Bild: Manuel Nagel (Hefenhofen, 17. August 2021)

«Die Aach ist ein interessantes Gewässer», sagt Herbert Nafzger, der Präsident der Aach-Pächter. Der Wasserstand sei eigentlich permanent niedrig. «Wenn es aber einmal regnet, dann erleben wir hier sehr starke Veränderungen», sagt er. Das Hochwasser der letzten Wochen habe die Fischbrut in weiten Teilen zerstört. «Bei solchen Ereignissen sehen wir die Auswirkungen direkt», sagt er. Anders sehe es bei den Mikroverunreinigungen des Flüsschens aus. Dass das Wasser bald davon befreit werde, begrüsse er.

Schweizer Bäche sind in einem schlechten Zustand

Dieses Problem gehört nun der Vergangenheit an. Für 2,1 Millionen Franken lässt der Abwasserverband Aachtal gerade seine Anlagen umbauen. So soll das Wasser künftig von Mikroverunreinigungen befreit werden. «Die gesetzlichen Regeln zur Abwasserreinigung wurden verschärft. Daher mussten wir investieren», sagt Gabriel Macedo, der in seiner Funktion als Stadtpräsident von Amriswil auch das Präsidium des Abwasserverbandes Aachtal innehat.

Gabriel Macedo, Präsident des Abwasserverbandes Aachtal Bild: Reto Martin

Schon seit mehreren Jahren ist bekannt, dass die kleinen Fliessgewässer in der Schweiz gefährdet sind. Eine Studie der EAWAG, dem Wasserforschungsinstitut der ETH aus dem Jahr 2019 zeigt, dass die Gefahr vor allem von Pestiziden ausgeht. Demnach wurden auch in der Salmsacher Aach eine erhöhte Konzentration von diversen Pestiziden nachgewiesen. Die Belastung ist sogar so hoch, dass die Badi Salmsach ihren Gästen an manchen Tagen davon abrät, im See zu baden. Unmittelbar neben dem Badeplatz fliesst die Aach in den See ein.

Auch der Medikamentencocktail mache den Bächen und Seen zu schaffen. «Mikroverunreinigungen tun der Natur und den verschiedenen Wasserlebewesen alles andere als gut», sagt Fischereiaufseher des Kantons Thurgau Markus Zellweger. «Wenn man gegen die Hormone im Wasser vorgeht, dann ist das ein gutes Zeichen», sagt er. «Je mehr Verschmutzungen wir aus dem Wasser holen, desto besser.»

Markus Zellweger, Fischereiaufseher Kreis 1 des Kantons Thurgau

Bild: Donato Caspari

«Es ist lobenswert, dass man gegen die Verschmutzung vorgehen will.»

Der Abwasserverband Aachtal hat dies jetzt umgesetzt. Bereits im April 2019 begann die Kläranlage mit einem einjährigen Pilotprojekt mit Aktivkohlefiltern. Eine von vier Reinigungsstrassen wurde auf die neuen Kohlefilter umgerüstet. «Die Ergebnisse waren zufriedenstellend», sagt Andreas Buchmüller, der die Kläranlage Aachtal leitet. Daher habe sich der Abwasserverband für den Umbau der vier Becken auf Aktivkohlefilter entschieden.

Die erste Filteranlage dieser Art in der Schweiz

Die neue Methode zum Filtern von Mikroverunreinigungen erfolgt in der vierten und letzten Reinigungsstufe. «Bisher haben wir Stoffe wie Phosphor und gesamtungelöste Stoffe, das sind feine schwimmende Partikel, mit Dynasand herausgefiltert», sagt Buchmüller.

Mikroverunreinigungen wie Pestizide, Hormone oder Rückstände von Medikamenten blieben im Wasser und gelangen schlussendlich in den See. «Diesen Dynasand haben wir jetzt durch Aktivkohle ersetzt», erklärt Buchmüller. Das Kohlengranulat könne neben der Filtration auch die Mikroschadstoffe aufsaugen. Die Kläranlage Aachtal ist die erste in der ganzen Schweiz, die Mikroverunreinigungen mit dieser Methode aus dem Wasser filtert.

Dynasand ist der Vorgänger der Aktivkohle Bei einem Dynasandfilter läuft das Wasser in einer Art Silo kontinuierlich durch den Sand. Dieser filtert diverse suspendierte Feststoffe aus dem Wasser. Eine Pumpe in der Mitte des Silos befördert den Sand dann nach oben durch die Reinigungsanlage. Der frisch gereinigte Sand rieselt dann wieder auf das Sandbett. Im Gegensatz zu der porösen Aktivkohle können die Sandkörner keine Mikroschadstoffe aufnehmen.

Betriebsleiter Andreas Buchmüller hält etwa vier Gramm Kohlegranulat in der Hand. Die Gesamtfläche der Poren dieser wenigen Körner entspricht der Fläche eines Fussballfeldes. Bild: Manuel Nagel (Hefenhofen, 17.August 2021)

Die Kosten von 2,1 Millionen Franken für die neue Anlage übernimmt zu 75 Prozent der Umweltfonds des Bundesamtes für Umwelt. Seit 2017 haben die Vertragsgemeinden jedes Jahr 200'000 Franken an den Fonds geleistet. «Das hat sich jetzt bezahlt gemacht», sagt Gabriel Macedo. Künftig werden aber noch andere Kosten dazukommen:

«Nach unserer Schätzung wird der Unterhalt der neuen Anlage rund 90'000 Franken jährlich kosten.»

Diese Summe entstehe laut Macedo hauptsächlich dadurch, dass man die Kohle nach und nach immer wieder ersetzen müsse. «Das Kohlengranulat funktioniert wie ein Schwamm», sagt Andreas Buchmüller. Nach vier Jahren sei die Saugfähigkeit eingeschränkt. Dann werde die Kohle von der Reinigungsstrasse entfernt und ersetzt. «Wir schicken die Aktivkohle zum Hersteller zurück», sagt Buchmüller. Dort werde die Kohle in einem Ofen so stark erhitzt, dass die darin enthaltenen Mikroschadstoffe verbrennen.

Vier Gramm Granulat entsprechen der Fläche eines Fussballfeldes

Die Aktivkohle hat es in sich: «Die Fläche Poren von vier Gramm Kohlengranulat hat in etwa die Grösse eines Fussballfeldes», sagt Buchmüller. In ebendiese Poren werden die Mikroschadstoffe aufgenommen.

Als Alternative zur Aktivkohle wäre auch Ozon infrage gekommen. «Wir haben uns dagegen entschieden, weil die Infrastruktur in der ARA Moos für die Aktivkohlefilter bereits gegeben war», sagt Buchmüller. «Wenn wir die Anlage auf Ozon umgebaut hätten, wäre es zirka dreimal teurer geworden.»

Die Anlage wurde letzte Woche vollständig in Betrieb genommen. Seither ist der Abwasserverband Aachtal fähig, die angepeilten 80 Prozent der Mikroschadstoffe aus dem Wasser zu entfernen – und er trägt nun dazu bei, dass am Salmsacher Ufer die Wasserqualität steigt und so ein Sprung in den Bodensee etwas angenehmer wird.