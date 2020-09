Interview HC-Thurgau-Präsident Thomas Müller: «Es wäre verantwortungslos, ein Darlehen anzunehmen, das wir sowieso nie zurückzahlen können» An der Generalversammlung des HC Thurgau wird Thomas Müller als Präsident gewählt. Vize wird sein Namensvetter Cäsar Müller. Nach einem Verlust von knapp 150'000 Franken in der vergangenen Saison wird auch für die kommende Spielzeit ein Minus budgetiert. Dabei rechnet der Eishockeyklub aus Weinfelden mit einer Auslastung von 1200 Zuschauern pro Spiel.

Thomas Müller, der HC Thurgau weist in der coronabedingt abgebrochenen Saison 2019/20 einen Verlust von 144000 Franken aus. Ist damit das Schlimmste vorbei?

Thomas Müller: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Wer weiss schon, was bezüglich Corona noch alles auf uns zukommt? Auf jeden Fall sind wir froh, dass wir den Verlust so gering halten konnten. Das ist eine gute Leistung für einen Swiss- League-Eishockeyklub.

Was ist das Geheimnis dieses doch kleinen Verlusts?

Es ist das Resultat von sehr treuen Sponsoren, einer hervorragenden Arbeit bei der Suche nach neuen Sponsoren, dem Netzwerk des neuen Verwaltungsrats sowie der guten Arbeit der vorherigen Klubführung. Denn dank der Gewinnvorträge aus den Vorjahren konnten wir das kleine Minus unter dem Strich wettmachen.

Sie sind seit Mai als Interimspräsident am Ruder und an der Generalversammlung vom Donnerstagabend als Präsident gewählt worden. Was treibt Sie dazu an in diesen unsicheren Zeiten?

Der Entschluss, mich als Präsident zur Verfügung zu stellen, ist noch vor Ausbruch der Coronapandemie gefallen. Und ich bin keiner, der dann in der Krise wegrennt. Ich bin es als Unternehmer gewohnt, bei Problemen Lösungen zu finden. Doch die Führung eines Eishockeyklubs ist keine One-Man-Show. Es müssen alle an einem Strick ziehen, vom Verwaltungsrat über die Mitarbeiter und die Sponsoren bis zu den Fans.

Was ist für Sie der HC Thurgau?

Leidenschaft! Es ist für mich eine grosse Freude, jungen Leuten eine sportliche Perspektive zu geben und damit im Raum Thurgau etwas zu bewegen. Für mich ist der HCT aber auch ein Treffpunkt für Jung und Alt, eine überregionale Plattform, um Kontakte aller Art zu knüpfen.

Welche Perspektiven hat der HC Thurgau mit Ihnen als Präsident?

Wir wollen die Vision 2021, die zu Papier gebracht wurde, als ich noch normales VR-Mitglied war, zu hundert Prozent umsetzen. Darin steht etwa, dass sich der HCT im Mittelfeld der Swiss League etablieren soll und dass wir vermehrt in die Nachwuchsorganisation HCT Young Lions investieren.

Und darüber hinaus?

Wenn wir wieder einmal besser planbare Bedingungen haben, werden wir noch einen Schritt weiter gehen. Ideen jedenfalls sind vorhanden.

Welche konkret?

Das will ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Für 2020/21 budgetiert der HC Thurgau ein Minus von rund 50'000 Franken bei einem Zuschauerdurchschnitt von 1200. Haben Sie denn schon grünes Licht von den kantonalen Behörden für diese Kapazität?

Auf diese Kapazität kommen wir, wenn wir alle Punkte der Schutzmassnahmen von Swiss Ice Hockey und dem Bundesamt für Gesundheit befolgen. Deshalb gehen wir von dieser Zahl aus. Wir nehmen die Sache ernst und halten uns an die Vorgaben.

Zurück zum Minus im Budget 2020/21. Ist das auch ein Zeichen an die Politik, die am Donnerstag Darlehen sprach, welche die Sportklubs zurückbezahlen oder ihre Löhne generell um 20 Prozent senken müssen?

Ein solches Darlehen kommt für den HC Thurgau in dieser Form nicht in Frage. Es wäre als Sportunternehmen verantwortungslos, ein Darlehen anzunehmen, das wir sowieso nie zurückzahlen können. Und die Löhne unserer Spieler können wir beim besten Willen nicht generell um 20 Prozent senken. Unser Lohnniveau ist jetzt schon auf bescheidenem Level.