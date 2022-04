HC Thurgau Saisonabschlussfeier Gute Stimmung

HC Thurgau Die beste Saison in der Geschichte der Thurgauer Leuen hallt nach: Die Fans feiern mit den Spielern eine grosse Fete Noch einmal Singen, Klatschen, Feiern: Am Saisonabschlussfest des HC Thurgau ist die Stimmung entsprechend der tollen Spielzeit. Christoph Heer 15.04.2022, 16.28 Uhr

Die Autogramme der Thurgauer Hockeystars waren begehrt. Bild: Michel Canonica

Der Stolz dominiert. Die Anhänger sind mit dem Team der Leuen mehr als nur zufrieden, wie sich am Donnerstag beim Saisonabschlussfest im «Thurgauer Dörfli» in Weinfelden zeigt. Rappelvoll zeigt sich die Arena und von Minute zu Minute wird die Stimmung besser. Klatschen und Singen, so, wie es die Fans schon die ganze Saison hindurch gemacht haben. Eigentlich schaffen die East Amigos und weiteren Fanclubs schon beinahe eine Stimmung, die es sonst nur in der Curva Nord beim HC Lugano oder in der Curva Sud beim HC Ambri Piotta zu erleben gibt.

Das «Dörfli» ist fest in den Händen der Fans, Ultras und treuen Begleiter und das geniesst die ganze Mannschaft samt Staff jede Sekunde. Unaufhörlich werden Autogramme verlangt, die meisten wohl von den beiden Publikumslieblingen Jonathan Ang (Stürmer) und Luis Janett (Torhüter). Aber auch die Karten von Jan Derungs, Patrick Parati, Beni Winkler oder Silvio Schmutz gehen weg wie warme Semmel. Immer wieder werden Lieder angestimmt zu Ehren der Spieler, es wird gefeiert von A bis Z, jedoch nicht ganz ohne auf das eigentlich bittere Halbfinal-Ausscheiden gegen den EHC Kloten zurückzublicken.

Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica Impressionen von der Abschlussfete. Bild: Michel Canonica

Wenn bloss der Schiri nicht verpfiffen hätte

Trotz aller Euphorie: Zahlreiche Fans haben nicht vergessen, wie ihrem Team im vierten Spiel in der Gütti die Chancen zum Sieg gestohlen wurden. Eine Weinfelderin fragt sich:

«Was wäre echt geworden, hätte uns der damalige Schiedsrichter nicht das reguläre Tor gestohlen.»

Und ein weiterer Leuen-Fan ergänzt: «Ich weiss es noch haargenau. Unser Jan Petrig schiesst in der 28. Minute ein zum 2:1, doch die Schiedsrichter aberkennen das Tor, eine absolute Frechheit. Und dazu kommt, dass in besagtem Spiel keine einzige Strafe gegen die Flughafenstädter ausgesprochen wurde, echt krass.» Schlussendlich zogen die Thurgauer den Kürzeren, gegen den Aufstiegsaspirant Nummer eins. Doch, dass man sich derart auf Augenhöhe – trotz vieler Verletzten – bewegen konnte, zeige die Mentalität die in der Mannschaft herrscht. Ein ein älterer Fan aus der Region Weinfelden sagt: «Jeder gab mehr als 100 Prozent, nur schon darum können wir richtig stolz auf unsere Leuen sein.»

Hansueli Truninger

HCT-Fan aus Uesslingen Bild: Christoph Heer

HCT-Fan Hansueli Trunninger aus Uesslingen sagt: «In dieser genialen Saison war ich rund 15-mal im Stadion und feuerte unseren HCT zusammen mit meinen Kindern lautstark an.

Diese Super-Hammer-Saison wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.

Auch darum, weil wir wieder einmal eine ausverkaufte Gütti hatten.»

Der Vater des Goalies macht den Disc-Jockey

Hochbetrieb herrscht derweil auch bei Martina und ihren Kolleginnen. Sie verkaufen grün-weiss-gelbe Fanshop-Ware im Sekundentakt. Insbesondere T-Shirts, für das spätere Signieren lassen durch die HCT-Cracks, seien beliebt, weiss die Verkäuferin.

Nach der kurzen Teamvorstellung mit einigen knackigen Interviews, der Verabschiedung einiger Spieler und der Versteigerung der originalen Spielertrikots, sah sich derjenige getäuscht, der dachte, so, das war’s für diese Saison. Denn was folgte, war die Party mit DJ Enzo Amore. Und dieser DJ ist nicht irgendwer, es ist der Vater von Torhüter Luis Janett. Auch erste Saisonabonnemente für die kommende Spielzeit werden bereits verkauft, es scheint also so, dass es das Team des scheidenden Trainers Stephan Mair geschafft hat, im Thurgau und darüber hinaus, neues Eishockeyfieber entfacht zu haben.