Hauptwil-Gottshaus: Weiher-Fest zieht viele Besucher an

Hauptwil-Gottshaus Hauptwil feiert den Sommer: Am Weiher-Fest war es beinahe wie vor Corona Am Wochenende führte die MG Brass Band Hauptwil die Weiher-Party und das Weiher-Fest durch. 11.07.2021, 16.45 Uhr

Viele Hauptwiler sind zum Fest am Ufer des Weihers gekommen. Bild: Monika Wick

Aus den Lautsprechern, die auf dem Weiherdamm in Hauptwil platziert sind, tönt Bryan Adams’ Megahit «Summer of 69». Es ist der passende Soundtrack zum Geschehen am Ufer des Weihers. Fast wie in früheren Zeiten, bevor das Coronavirus das gesellschaftliche Leben lahmlegte, tummeln sich hier Menschen. Sie lachen, diskutieren und geniessen eine der zahlreichen Spezialitäten, welche die Veranstalter des Weiherfestes zubereiten. «Wir sind sehr dankbar, dass wir das Weiherfest durchführen können», sagt Valentin Hättenschwiler, Präsident der MG Brass Band Hauptwil.