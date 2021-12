Tempo-30-Zone in Hauptwil geplant

HAUPTWIL Vorschlag für neue Höchstgeschwindigkeit: Das Dorfzentrum soll sicherer und ruhiger werden Der Gemeinderat Hauptwil-Gottshaus beantragt der Gemeindeversammlung die Einführung einer Tempo-30-Zone in Hauptwil. Georg Stelzner 03.12.2021, 17.05 Uhr

Die Dorfstrasse ist Bestandteil der geplanten Tempo-30-Zone in Hauptwil. Bild: Georg Stelzner (Hauptwil, 1. Dezember 2021)

Mit dem Antrag greift der Gemeinderat Hauptwil-Gottshaus ein Anliegen auf, das schon vor der Amtszeit von Gemeindepräsident Matthias Gehring ein Thema war. Im Jahr 2010 bekam Eberswil eine Tempo-30- Zone. Noch länger, nämlich bereits seit 2001, existiert eine solche Tempobeschränkung im Hauptwiler Quartier Rebrain. Der Gemeindepräsident sagt:

«Der Anstoss, temporeduzierende Massnahmen im Dorfzentrum von Hauptwil zu prüfen, kommt von Einwohnern.»

Die vielen gesammelten Unterschriften lassen laut Gehring auf eine breite Abstützung in der Bevölkerung schliessen. Mit der Einführung von Tempo 30 solle die Verkehrssicherheit erhöht und durch die Verminderung der Lärmemissionen die Wohnqualität verbessert werden, erklärt Gehring.

Die ins Auge gefasste Zone umfasst die Dorfstrasse, den Weiherdamm, die Freihirtenstrasse, die nördliche Oberdorfstrasse und den Sägiweg. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass sich die Wahrscheinlichkeit und die Schwere von Unfällen mit der Einführung von Tempo 30 in besagter Zone reduzieren liesse.

Günstige Voraussetzungen für Umsetzung

Im Antrag des Gemeinderats ist von der Einführung einer Tempo-30-Zone die Rede, nicht aber von den zu erwartenden Kosten. Im Normalfall sei der finanzielle Aufwand ziemlich hoch, sagt Gehring. Im Falle Hauptwils würde man jedoch vom Umstand profitieren, dass diverse Massnahmen zur Verkehrsberuhigung bereits realisiert worden seien.

Der Gemeindepräsident nennt die eingezeichneten Parkplätze auf der Dorfstrasse und die auf der Oberdorfstrasse platzierten Blumentröge. Somit wären für die Umsetzung des Projekts voraussichtlich nur noch Hinweistafeln an den fünf Eingangstoren (Tempo-30-Signalisation) sowie Bodenmarkierungen (Rechtsvortritt) notwendig.

Die Geschwindigkeitsmessungen hätten gezeigt, dass «zumindest in einer ersten Phase keine flankierenden baulichen Massnahmen vorzusehen wären», schreibt der Gemeinderat in der Botschaft. Die Realisierung des Projekt würde so noch etwa 21'000 Franken kosten.

Kredit für Strassensanierung

Eine konkrete Summe beinhaltet der Kreditantrag zur Sanierung der Waldkircherstrasse im Abschnitt Einlenker Bahnhof Hauptwil bis Einlenker Oberdorfstrasse. Dieses Bauprojekt sieht vor, die Fundationsschicht an bestimmten Stellen zu verstärken und den nördlichen Fahrbahnrand gegen ein Abrutschen zu stützen. Das entsprechende Kreditbegehren beläuft sich auf 270'000 Franken.

Zur Abstimmung an der Gemeindeversammlung gelangen nächste Woche auch ein Einbürgerungsgesuch sowie das neue EW-Reglement über die allgemeinen Bedingungen für den Netzanschluss, die Netznutzung und die Lieferung elektrischer Energie.

Budget 2022 rechnet mit einem Defizit Bei einem Aufwand von 6,448 Millionen Franken und einem Ertrag von 6,076 Millionen Franken rechnet das auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 55 Prozent basierende Budget 2022 der Politischen Gemeinde Hauptwil-Gottshaus mit einem Verlust von 372'020 Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich im kommenden Jahr auf 1,657 Millionen Franken. Der prognostizierte Aufwandüberschuss soll dem Eigen­kapital belastet werden, das sich dadurch auf rund 7 Millionen Franken reduzieren würde, wobei allein der Hauptwiler Weiher mit einem Wert von einer Million Franken zu Buche steht. Kopfzerbrechen bereiten die Kosten für die private Spitex im Kurhaus St. Pelagiberg, wie Gemeindepräsident Matthias Gehring erklärt. Die allgemeine finanzielle Lage beurteilt er hingegen als sehr gut: «Wir stehen auf einer soliden Basis, müssen uns nicht neu verschulden und können alle Projekte mit dem heutigen Steuerfuss meistern.» Und die Coronakrise wirke sich finanziell bis jetzt auch nicht so dramatisch aus wie befürchtet. (st)

Gemeindeversammlung: Politische Gemeinde Hauptwil-Gottshaus; Dienstag, 7. Dezember 2021, 20 Uhr, Mehrzweckhalle in Hauptwil.