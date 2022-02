Astrid Gehring aus Hauptwil stellt dreidimensionale Karten her

HAUPTWIL Mit Liebe von Hand gemacht: Astrid Gehrings Karten mit dreidimensionalen Sujets Die Hauptwilerin hat eine kreative Ader. Was sie aus ihrem Talent macht, ist in der Post Bischofszell zu sehen. Georg Stelzner 25.02.2022, 18.14 Uhr

Astrid Gehring beim Verkaufsstand in der Bischofszeller Postfiliale. Bild: PD (Bischofszell, Februar 2022)

Ein Faible für künstlerisches Schaffen hat Astrid Gehring von Kindesbeinen an. Als Erwachsene fing sie in der Freizeit an, Karten für verschiedenste Verwendungszwecke mit Hingabe und in Handarbeit herzustellen und an ihren Bekanntenkreis zu verschicken.