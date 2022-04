HAUPTWIL «Wir müssen finanziell in ruhigere Gewässer kommen»: Evangelisch Bischofszell-Hauptwil schreibt rote Zahlen Die Gemeindeversammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil genehmigte diskussionslos die Rechnung 2021 und das Budget 2022. Beide schliessen im Minus ab. Barbara Hettich 28.04.2022, 16.10 Uhr

Präsident Thomas Friederich führt in Hauptwil durch die Kirchgemeindeversammlung. Bild: Barbara Hettich (Hauptwil, 26. April 2022)

Das Defizit in der Rechnung 2021 der Evangelischen Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil ist nicht so hoch wie befürchtet. Anstelle des prognostizierten Ausgabenüberschusses von rund 300’000 Franken musste lediglich ein Minus von rund 64’000 Franken verbucht werden. Zum besseren Resultat beigetragen haben etwas höhere Steuereinnahmen, eine tiefere Zentralsteuer und Einsparungen bei Löhnen und beim Betriebsaufwand.

«Viele Angebote wurden nicht oder in günstigerer Form durchgeführt», erklärte Kirchenpräsident Thomas Friederich am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung in der evangelischen Kirche von Hauptwil. Erfreulich sei, dass die Renovation des Nebentrakts der Bischofszeller Johanneskirche mit 510’919 Franken rund 30’000 Franken weniger gekostet habe als prognostiziert. Dennoch:

«Wir müssen erneut einen Verlust auf dem Niveau des Vorjahrs verzeichnen.»

Erhöhung des Steuerfusses vorerst keine Option

Die finanzielle Lage der Kirchgemeinde bleibt angespannt, zumal eine Steuerrevision im Kanton St.Gallen seine Auswirkungen haben wird. Aus Waldkirch und Niederbüren dürften weniger Steuereinnahmen in die Kasse fliessen. Das Eigenkapital beläuft sich per Ende 2021 noch auf 690’000 Franken. «Wir müssen finanziell in ruhigere Gewässer kommen», sagte Thomas Friederich. Den im Vergleich zu anderen Gemeinden hohen Steuerfuss von 28 Prozent anzuheben, will die Kirchenvorsteherschaft wenn immer möglich vermeiden.

Erste Massnahmen wurden getroffen: Der angemietete Raum in der Rotfarb in Hauptwil wurde gekündigt. Andere Massnahmen dürften erst längerfristig ihre Wirkung zeigen. Derzeit befassen sich Arbeitsgruppen mit der finanziellen und personellen Situation. Thomas Friederich sagte:

«Wir haben unsere Hausaufgaben. Wir müssen das Ganze stabilisieren, das ist auch ein dringender Hinweis der Revisoren.»

Im Budget 2022 wird bei einem Gesamtaufwand von 2,06 Millionen Franken noch mit einem Defizit von rund 190’000 Franken gerechnet.

Die 67 anwesenden Stimmberechtigten zeigten Vertrauen in die Bemühungen der Vorsteherschaft und genehmigten diskussionslos und einstimmig Rechnung und Budget bei gleichbleibendem Steuerfuss von 28 Prozent. Mit einem Glanzresultat wurden die bisherigen Synodalen Katja Brunnschweiler-Weingart, Markus Hemmerle und Markus Ibig für eine weitere Amtsdauer in das Parlament der Thurgauer Landeskirche gewählt.