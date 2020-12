Hauptwil-Gottshaus Zurück an den Gemeinderat: Hauptwiler wollen keine Inseln im Paradies Die Gemeindeversammlung Hauptwil-Gottshaus sagt am Dienstagabend Nein zum Kredit über 85'000 Franken zur Aufwertung der Grill- und Picknickplätze. Barbara Hettich 09.12.2020, 16.40 Uhr

Geheime Abstimmung bei der Einbürgerung. Bild: Barbara Hettich (Hauptwil, 8. Dezember 2020)

Im Mai 2018 hatte die Gemeindeversammlung beschossen, 50'000 Franken aus dem Rechnungsüberschuss 2017 für ein Projekt für die Bevölkerung einzusetzen. An der Budgetversammlung am Dienstagabend stellte Gemeinderätin Annette Heim das aus dieser Idee entstandene Projekt vor: die Aufwertung von fünf beliebten Grill- und Picknickplätzen zu Paradies-Inseln. Nebst der Erneuerung der Sitzgelegenheiten und Grillstellen sei geplant, unterhalb der Kirche St.Pelagiberg eine runde Aussichtsplattform zu bauen, beim Grillplatz Rütiweier einen überdachten Unterstand, beim Büelhölzli einen Holzunterstand und beim Horber Weier sollen geschnitzte Holztiere über einen QR-Code Kindergeschichten erzählen. Die Grobkostenschätzung für das Paradies-Inseln-Projekt belaufe sich auf 126'000 Franken, sagte Annette Heim, davon wolle man 41'000 Franken über private Sponsoren finanzieren. Für die restlichen 85'000 Franken stellte der Gemeinderat ein Kreditbegehren zur Abstimmung.

Budget mit Defizit Diskussionslos und einstimmig genehmigten die Stimmberechtigten das Budget 2021 mit einem prognostizierten Aufwandüberschuss von 452'065 Franken, dies bei gleichbleibendem Steuerfuss von 55 Prozent. «Bei einem Eigenkapital von über sieben Millionen können wir uns das leisten», erklärte Gemeindepräsident Matthias Gehring. Ebenso diskussionslos wurde das überarbeitete Friedhofreglement und das Einbürgerungsgesuch von Henry und Angela Tauchert genehmigt. (het)

Es sei schön, dass die Gemeinde nicht nur in Strassen investiere, sagte eine Versammlungsteilnehmerin. Zuvor hatten die Stimmberechtigten diskussionslos und einstimmig einen Kredit über 299'000 Franken für die Kreuzung Zorn mit Freihirtenstrasse und bis Heuscheune Hirten abgesegnet. Doch zum Kreditantrag Paradies-Inseln gab es nur wenige positive Voten. Das Projekt sei überdimensioniert, zudem wurde von den Kritikern das Fehlen eines Parkplatz- und Abfallkonzepts bemängelt: «…zum Grillieren läuft doch niemand einen Kilometer weit» oder «…wer isst und trinkt, muss zwischendurch auch mal aufs WC.» Für die Natur sei dies keine Aufwertung, sondern «en Seich», und wenn man die Grillstellen nicht unterhalte – wie in den vergangenen Jahren geschehen –, so bringe dies gar nichts. Mit 31 Nein- zu 25 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen wurde das Projekt an den Gemeinderat zurückgewiesen.